Шаркалишарри – «царь всех царей»

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27 декабря 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Шаркалишарри – один из величайших аккадских царей, правивший в позднюю эпоху существования царства Аккад, находящегося ранее в Месопотамии (на месте современного Ирака). Напомним, что Аккад – это одно из могущественных государств семитоязычного народа, которое в своё время завоевало почти всё Междуречье. В переводе с аккадского Шаркалишарри именуется, как «царь всех царей». Правил он примерно в 2200-2176 годах до нашей эры. Согласно царскому списку Шумера и Аккада, Шаркалишарри является сыном Нарам-Суэна, но впоследствии, стало известно, что Нарам-Суэн был ему дедом, а не отцом. Отцом же являлся Идти-Энлиль. Так уж сложилось, что отец его умер рано, и Шаркалишарри после кончины деда унаследовал трон Аккада.

Шаркалишарри известен не только, как царь-завоеватель и отражатель ударов врагов, но и отличный строитель и политик. Он пытался изо всех сил наладить отношения с шумерскими городами, в которых порою вспыхивали недовольства. Основной упор царь ставил на жречество, которое пользовалось особым уважением. В Ниппуре Шаркалишарри решил отстроить храм Энлиля, некогда разрушенный его дедом. Также были построены храмы Анунит и Абы в древнейшем городе Вавилон и несколько святилищ в Сиппаре. Вассальные шумерские города продолжали платить Аккаду дань. Помимо этого, имелись торговые отношения с независимыми городами Месопотамии. К примеру, Лагаш поставлял аккадцам молочные продукты и домашний скот, а с обратной стороны получал ткани и хлеб.

Великий царь достойно отражал удары вражеских сил, которые в те времена сгущались над Аккадом. Царство было уже на грани падения. Во многих областях той же Месопотамии возникали более сильные объедения. Но Шаркалишарри изо всех сил старался спасти Аккад от развала. С мятежниками он расправлялся самым жестоким образом. За всё время правления этого царя вспыхивало столько восстаний, что аккадцы не успевали подавить одно сопротивление, как сразу же появлялся новый очаг крамолы. Тем не менее, Шаркалишарри старался держать государство в ежовых рукавицах. В Двуречье нередко восставали вассальные города. Шумеры тоже не желали принимать подданство бывших завоевателей. Посему в последние годы правления Шаркалишарри, отношения между аккадцами и шумерами значительно обострились. В летописях не раз упоминаются сражения между войсками Шаркалишарри и его противниками из южной Месопотамии.

Также в правление этого государя, на Аккад оказывали доверие Амореи и вечные враги Двуречья – Кутии, пришедшие из гор Загрос. Судя по некоторым сведениям, дед Шаркалишарри, Нарам-Суэн, пал в бою именно от рук захватчиков. Кутии постоянно вторгались в земли Аккада, круша всё на своём пути. Они угоняли скот, захватывали рабов и сжигали селения. Дело дошло до того, что крестьянам даже не давали толком возделывать землю. Атаки были практически постоянными. Сохранилось немало писем, в которых наместники, обращаясь друг к другу, рассказывают о событиях в Месопотамии. В основном содержание этих писем посвящено вторжениям кутиев. Уже ближе к концу правления великого царя, появилась ещё одна угроза – в лице Элама. Эламиты даже пытались дойти до самого города Аккаде, но были чудом остановлены. Между тем, правитель Элама, Кутик-Иншушинак даже объявлял себя «царём вселенной», что ставило его намного выше аккадского властителя.

Шаркалишарри блестяще отражал удары захватчиков. Он успешно сражался с кутиями и вскоре выгнал их из земель Аккада. Также ему удалось разгромить подступающие орды амореев и луллубеев из Курдистана. Позднее, властитель Аккада всё же пал, но не в честном бою, а от рук заговорщиков, рассчитывающих на установление новой династии. Но после смерти Шаркалишарри, в стране наступили анархия и хаос. Смена царей происходила почти так же быстро, как в поздней Римской империи во времена Имперского Кризиса. Золотые времена Аккада закончились с кончиной великого царя.