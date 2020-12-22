Измаил, на такой приступ можно решиться только один раз в жизни

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22 декабря 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Штурм самой непреступной крепости XVIII века – Измаила русские войска под предводительством Суворова начали в 5 часов утра 22 (11) декабря. Накануне Александр Васильевич направил в осажденную крепость письмо: «Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы - уже неволя, штурм - смерть». Под началом великого полководца бело немногим меньше 31 тыс. войска. Гарнизон укрепленного по последнему слову инженерного искусства (на тот момент) Измаила, возглавляемый сераскиром Мехмет-пашой, насчитывал более 35 тысяч сабель и штыков. Кроме того, турки имели мощную крепостную артиллерию.

Два дня перед штурмом русская артиллерия обстреливала крепостные стены и город бомбами, для чего батарей были максимально приближены к турецким позициям. В нескольких местах оборонительные сооружения были разрушены в Измаиле бушевал пожар. Ровно в три пополуночи в воздух взвилась сигнальная ракета за ней в четыре утра – другая и русские войска несколькими колоннами начали движение, а сторону бастионов Измаила. С запада отряд Павла Потемкина 7500 штыков наступал тремя колоннами, возглавляемыми Львовым, Ласси и Мекнобом. С востока к крепостным рвам устремился отряд Самойлова 12 тыс. штыков, также, тремя колоннами, возглавляемыми Орловым, Платовым и Кутузовым. В 5 часов 30 минут в небо поднялась четвертая ракета - начался приступ. Передовые группы несли с собой заранее изготовленные фашины и заваливали ими рвы, вслед за ними пошли солдаты с лестницами, по которым войска начали быстро взбираться на земляные насыпи.

Со стороны Дуная действовала русская флотилия и десант 9тыс. штыков, возглавляемые Де-Рибасом, эта группа наступала тремя колоннами под руководством Арсеньева, Чепеги и Маркова. Суворов держал кавалерию в резерве, ей отводилась особая роль.

Напоминаем, что оборонительные укрепления Измаила строились под руководством французских военных инженеров. Вкруг города и двух цитаделей был возведен земляной вал, протяжённостью более 6 км и высотой до 10 м, перед которым был вырыт глубокий ров (большая его часть была заполнена водой) с юга твердыня была защищена Дунаем.

Русское войско только наполовину состояло из регулярных частей, но предшествовавшая штурму недельная тренировка не прошла даром. Солдаты и казаки без колебаний ринулись вперед, через заваленный фашинами ров на земляной вал. Турки и не думали сдаваться в полной темноте, слабо освещаемой вспышками выстрелов, разгорелся жестокий рукопашный бой.

Суворов получал сообщения о страшных потерях и требования от командиров колонн либо прекратить штурм, либо дать им подкрепление. Полководец находил нужные слова для павших духом. Так, получив известия от Кутузова, что его колонна отступает, Суворов направил ему послание, о назначении комендантов Измаила. После такого, Михайло Илларионович вынужден был идти только вперёд. На самых опасных участках Александр Васильевич появлялся лично и ободрял солдат словами и делом. В присутствии великого полководца русские воины не желали выглядеть трусами и рвались в бой. Уже к 8 утра почти весь земляной вал был в руках у русских. А к 10 часам войска Суворова подходили к новой крепости и сражались на окраинах города, в котором почти каждый дом был укреплен. Кровь лилась рекой, турки сопротивлялись отчаянно. Русские солдаты их не щадили и убивали поголовно.

В уличных боях приняла участие русская конница и полевая артиллерия. Уже при дневном свете начался приступ сначала новой крепости, затем и старой. Первая пала довольно быстро, вторая продолжала сопротивление, турки даже попытались сделать вылазку, но были опрокинуты мощным натиском русских и побежали. На их плечах суворовские чудо богатыри ворвались в крепость через ворота. Вскоре все было кончено, и Кутузов приступил к исполнению обязанностей коменданта. Он выставил караулы к источникам воды, оружейным и продовольственным магазинам (складам вооружений и продовольствия). Резня в городе продолжалась, пришлось успокаивать своих солдат, которым было позволено грабить местных жителей в соответствии с военными традициями тех лет.

Суворов направил рапорты с вестью о победе в Санкт-Петербург – Екатерине Великой и в Яссы - светлейшему князю Потемкину-Таврическому. Из реляций Александра Васильевича следовало, что русским досталось 265 пушек, 345 знамен, 42 корабля, 50 тонн пороха, 20000 ядер, 15000 лошадей, драгоценности и запас продовольствия для гарнизона и города на полгода. Турки потеряли более 33 тыс. убитыми и ранеными, в числе отправившихся в Аль-Джайна (рай у мусульман) были сераскир Айдозли-Мехмет-паша, 12 других пашей, 51 старший офицер. У русских погибло 1830 (в том числе 2 генерала и 65 офицеров) и было ранено 2933 человека.

Весть о падении Измаила вызвала шок не только в Стамбуле, но и во всех европейских столицах, Санкт-Петербург – ликовал. Награды и звания полились на участников штурма рекой. Только Суворов не смог вкусить сполна бремя этой славы. Он попал в немилость Потемкина-Таврического и практически был отстранен от военной службы, опала продолжалась до самой смерти всесильного фаворита (16 октября 1791 года).