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В этот день в 1939 году на вооружение РККА были приняты тяжелый танк КВ-1 и средний танк Т-34

, 09:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В этот день в 1939 году на вооружение РККА были приняты тяжелый танк КВ-1 и средний танк Т-34
Фото: соцсети. Михаил Кошкин

Постановление о принятии на вооружение Красной Армии легендарного среднего танка Т-34 и тяжелого танка КВ было издано 19 декабря 1939 года. Серийный выпуск тридцатьчетверки начался в 1940 году. Танк КВ (КВ-1) выпускался с августа 1939 года по август 1942 года.

В период с 1942 года по 1947-ой тридцатьчетверка была основным танком сначала РККА, а с 1946 года – Советской армии. Танк разрабатывался под руководством Михаила Кошкина в КБ Харьковского тракторного завода № 183. Машина получила новейший по тем временам «неубойный» дизельный двигатель В-2. Сначала на нем была установлена длинноствольная 76-мм пушка Л-11 образца 1939 года. После эвакуации харьковского завода производство этих машин было налажено на Урале и в Сибири. С февраля 1941 года изначальное орудие танка заменили на 76-мм пушку Ф-34 образца 1941 года с длиной ствола в 41 калибр. Бронебойный снаряд этого орудия пробивал 60-мм броню на дистанции 1 000 м. В 1944 году появились тридцатьчетверки с 85-мм пушками.

Работы по модернизации Т-34 велись на Уральском танковом заводе № 183. По мнению военных историков этот танк стал лучшим во Второй мировой войне среди мировых аналогов. Правда в ходе войны в Корее тридцатьчетверкам пришлось не сладко, проблема была в «прокладке» между сидением водителя и рычагами управления. Корейские и китайские экипажи были плохо подготовлены и в их руках Т-34 уже не был грозным оружием. Кстати этот танк до сих пор состоит на вооружении некоторых армий стран Африки и Юго-восточной Азии.

В этот день в 1939 году на вооружение РККА были приняты тяжелый танк КВ-1 и средний танк Т-34

Танк Т-34

Тяжелый танк КВ (аббревиатура от «Клим Ворошилов») не получил ни известности и массовости тридцатьчетверки, но был востребовал и демонстрировал великолепные боевые качества. Он принимал участие в Финляндской и Великой Отечественной войнах. Разработкой танка сначала руководил Афанасий Ермолаев, затем - Николай Духов. Велась она КБ Ленинградского Кировского завода. Боевое крещение КВ-1 принял 17 декабря 1939 года при прорыве Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма. После анализа боевого применения машины решено было заменить орудие с 76-миллиметрового на 152-миллиметровое. С началом Великой отечественной КВ-1 оказался на передовой, где не мало удивлял немецких танкистов своей живучестью. Орудия немецких танков не пробивали броню «Клима Ворошилова». Противотанковые немецкие полевые пушки могли поразить КВ только на ближних дистанциях.

В этот день в 1939 году на вооружение РККА были приняты тяжелый танк КВ-1 и средний танк Т-34

Танк  КВ-1 

Но все же танк был не доработан. Трансмиссия машины не справлялась с заданной нагрузкой. Зачастую КВ, не имея пробоин просто вставал намертво на поле боя. А с появлением у немцев Pz. VI «Тигр» с 88-мм пушкой «советский монстр» потерял все свои преимущества. По иронии судьбы танковая карьера этой машины окончилась в 1944 году так же, где он принял боевое крещение. Командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков затребовал в свое распоряжение все КВ, что были на ходу, для прорыва линии Маннергейма.

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