В этот день в 1939 году на вооружение РККА были приняты тяжелый танк КВ-1 и средний танк Т-34

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19 декабря 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети. Михаил Кошкин

Постановление о принятии на вооружение Красной Армии легендарного среднего танка Т-34 и тяжелого танка КВ было издано 19 декабря 1939 года. Серийный выпуск тридцатьчетверки начался в 1940 году. Танк КВ (КВ-1) выпускался с августа 1939 года по август 1942 года.

В период с 1942 года по 1947-ой тридцатьчетверка была основным танком сначала РККА, а с 1946 года – Советской армии. Танк разрабатывался под руководством Михаила Кошкина в КБ Харьковского тракторного завода № 183. Машина получила новейший по тем временам «неубойный» дизельный двигатель В-2. Сначала на нем была установлена длинноствольная 76-мм пушка Л-11 образца 1939 года. После эвакуации харьковского завода производство этих машин было налажено на Урале и в Сибири. С февраля 1941 года изначальное орудие танка заменили на 76-мм пушку Ф-34 образца 1941 года с длиной ствола в 41 калибр. Бронебойный снаряд этого орудия пробивал 60-мм броню на дистанции 1 000 м. В 1944 году появились тридцатьчетверки с 85-мм пушками.

Работы по модернизации Т-34 велись на Уральском танковом заводе № 183. По мнению военных историков этот танк стал лучшим во Второй мировой войне среди мировых аналогов. Правда в ходе войны в Корее тридцатьчетверкам пришлось не сладко, проблема была в «прокладке» между сидением водителя и рычагами управления. Корейские и китайские экипажи были плохо подготовлены и в их руках Т-34 уже не был грозным оружием. Кстати этот танк до сих пор состоит на вооружении некоторых армий стран Африки и Юго-восточной Азии.

Танк Т-34

Тяжелый танк КВ (аббревиатура от «Клим Ворошилов») не получил ни известности и массовости тридцатьчетверки, но был востребовал и демонстрировал великолепные боевые качества. Он принимал участие в Финляндской и Великой Отечественной войнах. Разработкой танка сначала руководил Афанасий Ермолаев, затем - Николай Духов. Велась она КБ Ленинградского Кировского завода. Боевое крещение КВ-1 принял 17 декабря 1939 года при прорыве Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма. После анализа боевого применения машины решено было заменить орудие с 76-миллиметрового на 152-миллиметровое. С началом Великой отечественной КВ-1 оказался на передовой, где не мало удивлял немецких танкистов своей живучестью. Орудия немецких танков не пробивали броню «Клима Ворошилова». Противотанковые немецкие полевые пушки могли поразить КВ только на ближних дистанциях.

Танк КВ-1

Но все же танк был не доработан. Трансмиссия машины не справлялась с заданной нагрузкой. Зачастую КВ, не имея пробоин просто вставал намертво на поле боя. А с появлением у немцев Pz. VI «Тигр» с 88-мм пушкой «советский монстр» потерял все свои преимущества. По иронии судьбы танковая карьера этой машины окончилась в 1944 году так же, где он принял боевое крещение. Командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков затребовал в свое распоряжение все КВ, что были на ходу, для прорыва линии Маннергейма.