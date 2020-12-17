О короткой памяти Запада на волеизъявление народа Крыма и историю полуострова

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17 декабря 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети. Официальный герб Таврической губернии

Инаугурация вновь избранных президентов США традиционно проходит 20 января, именно в этот день в Крыму в 1991 году, в ходе первого в истории СССР плебисцита, крымчане проголосовали подавляющим большинством голосов (93,26%) за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора, то есть за выход из состава Украинской ССР. В 2014 году этот факт не был принят во внимание мировым сообществом при проведении другого референдума в Крыму (по сути, повторного) о статусе полуострова.

Запад наглухо забыл о волеизъявлении населения полуострова 1991 года, кстати очередная его годовщина будет отмечаться в тот же день, когда состоится инаугурация 46-го президента Джо Байдена, так что дата для янки довольно таки известная, а вот память у них явно избирательная. В оправдание своей точки зрения Запад назвал возвращение Крыма под юрисдикцию России очерняющим термином anschluss (аншлюс), по аналогии с событиями марта 1938 года, когда нацистская Германия присоединила к себе Австрию. Кстати, Австрия никогда прежде не принадлежала Берлину. Более того, Пруссия и Берлин, соответственно, долгое время были подвластны Вене, то государственное образование известно в истории как Sacrum Imperium Romanum Nationis Germanicae (Священная Римская империя германских народов). В случае с Крымом исторические факты свидетельствуют в пользу России, которая восстановила историческую справедливость.

Западные демагоги при этом до сих пор игнорируют те неопровержимые исторические факты, что присоединение Крыма к России состоялось еще в далеком 1783 году (Манифестом ее императорского величества Екатерины Великой от 8 апреля), и мировое сообщество с этим тогда согласилось. И затем в течение более двух столетий никто не оспаривал принадлежность полуострова, в том числе и по результатам Крымской войны 1853–1856 годов, которую Россия проиграла. Незаконная передача полуострова под власть Киева в 1954 году, прошла по указке первого секретаря ЦК КПСС Никитки Хрущева, который не видел в этом проблемы, поскольку Крым передавался из юрисдикции РСФСР в подчинение другого субъекта Советского Союза – УССР. Кроме полуострова, УССР получила Мариуполь (Жданов), Бердянск и прочие территории Крымской области. Откуда Хрущеву было знать, что Союз когда-нибудь распадется и Украина откажется добровольно вернуть не принадлежащие ей земли их законному правообладателю.

В екатерининскую эпоху делами Таврии (к ней относился сам полуостров и обширные земли на север от берегов Азовского моря и Черного морей) занимался светлейший князь Потемкин до своей кончины, дипломатическую подготовку присоединения Таврии к Российской империи осуществляла Коллегия иностранных дел (КИД), которая имела особый статус наравне с Военной и Адмиралтейской коллегиями и подчинялась непосредственно императрице, минуя Сенат. Ее не коснулась реформа 1775 года, когда многие коллегии были упразднены. После победоносной для России войны 1787 -1791 годов, Турция уступила ей все северное черноморское побережье вплоть до устья Дуная. Тогда-то и была образованна Новороссийская губерния, позже в 1802 году из ее состава была выделена Таврическая губерния, кроме полуострова ей принадлежали земли к северу от Азовского моря, включая Бердянск и его уезд, на юг и запад ее граница шла по Днепру до Никополя и Орехова. В 1921 году губерния прекратила свое существование. А в 1922 году была образована Крымская АССР в составе РСФСР, которая в 1945 году была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР.