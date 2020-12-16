Касситы – покорители Вавилона

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16 декабря 2020, 05:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Касситы были могущественными племенами, жившими в глубокой древности в горных местностях западного Ирана. Поначалу они жили почти там же, где и кутии, в областях горах Загрос, и представляли собой скотоводов и пастухов. Потом же, вероятно по причинам вражеских нападений, они сумели создать вполне боеспособное войско. Основной упор шёл у них на колесницы, которые тогда только входили в моду. Касситы были лучшими наездниками, и их нередко сравнивали с гиксосами, покорившими Египет. Также считается, что эти племена послужили прообразом для создания мифологических кентавров. Они нередко совершали набеги на земли Месопотамии.

В XVIII веке до нашей эры часть племён Касситов пришла в северную Месопотамию. Им удалось выйти к Хабуру, притоку среднего Евфрата. Касситов пригласили на службу правители местного Ханейского царства. По-видимому, династия, правившая в Ханее была аморейского происхождения. Поначалу касситы и их колесницы служили местным властям. Но потом, отважные возничии захватили контроль над царством. Отныне государями в Ханее были касситы. Племенам удалось основать собственную династию. Позднее, касситам стали угрожать другие народы, например, такие как хетты. Необходимо было двигаться дальше, но при этом не оставлять надежды на создание могущественной империи.

В 1595 году до нашей эры касситские полчища вторглись в Вавилонию. Великий город был подвергнут разграблению, но полностью уничтожать его никто не стал. Аморейская династия Вавилона была свергнута. Первым из вавилонско-касситских правителей стал Агум II по прозвищу «Меч Милости». Уже к XV веку до нашей эры касситский царь Улам-Буриаш захватывает южную Месопотамию, присоединяя всё новые и новые территории. Он велит именовать себя государем Вавилонии, Шумера, Аккада, всех касситов и Кар-Дуниаша. Его указы высекались на особых камнях кудурру. Благодаря завоеваниям и захватам крупных городов, касситы превратились в настоящую элиту Месопотамии. Их уважали почти во всех окрестных землях. Сведения о могуществе народа «колесничих» доходили даже до Народов Моря.

Касситы активно сотрудничали с другими крупными державами. Есть данные о торговых отношениях с Египтом и даже о династических браках. Касситская знать превратилась в высшее сословие Вавилона. С представителями этого народа считались все. При Касситском правлении начал усиливаться культ бога Мардука, что говорит о том, что у всех месопотамских народов имелись схожие верования. Особую роль играли жрецы, к которым прислушивались даже правители. Но уже к XIII веку до нашей эры Касситская держава в Вавилоне начала рушиться. Постоянные войны с Ассирией, а позднее с Эламом ослабили Вавилонию. И это привело империю к краху. Уже в XII веке до нашей эры касситы потеряли Вавилон. Последний их правитель Энлиль-Наддин-Аххе был пленён и увезён в земли Элама. Эламиты установили полный контроль над всей Вавилонией.