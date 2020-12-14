«Верится с трудом». Таинственный завышенный возраст шумерских царей

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14 декабря 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Шумеры – одна из самых первых цивилизаций человечества. Вся её история покрыта сплошными тайнами и загадками. Но особенное недоумение вызывает таинственный Ниппурский царский список, в котором есть сведения о допотопных правителях. В этом списке говорится о царях древних городов Месопотомии, таких как Эриду, Бад-Тибир, Ларак, Сиппак, Шуруппак или сам Ниппур. Эриду же считается одним из первых крупных городов Шумера. Также он назван первым городом на Земле. Археологические раскопки этого города прослеживают глубокую древность. Ранние слои относятся аж к 6-му тысячелетию до нашей эры. То есть, города на территории Месопотамии существовали ещё задолго до возвышения Египта, а возможно и до появления первых номов в Дельте Нила.

Как раз с Эриду начинается легендарный Ниппурский царский список. Официальная наука не признаёт цифр, свидетельствующих о продолжительности правления местных государей. Это считается не более, чем мифом. Хотя, по идее, в те времена едва ли могли создавать столь запутанные легенды. Поэтому вопрос насчёт продолжительности правления остаётся открытым до сих пор. В науке принято считать, что возраст царей и их правление было слишком завышено, или же дело в банальной расчётной ошибке. Например, один из первых государей Эриду по имени Алулим правил примерно 28 800 лет. По другим данным, его правление продолжалось 67 200 лет, а по ещё одной информации, 36 000. 28 800 = 8-ми сарам, при этом 67 200 = 18-ти сарам и 4-м нерам. Считается, что сары и неры должны восприниматься, как годы и месяцы. В таком случае, время правления этих государей значительно снижается. И выходит, что Алулим, первый владыка Эриду, правил 8, 10 или 18 лет, что вполне соответствует реальности.

Но всё же возраст у Шумерских дотопотных правителей действительно солидный. Если Алулим правил, по данным летописцев, примерно 28 800 лет, то его преемник Алларгар занимал царский трон аж целых 36 000 лет. Третий властитель в списке по имени Эн-Менлуана владычествовал уже не в Эриду, а в Бад-Тибире. Его правление продолжалось 12 саров или 43 200 лет. Весь последующий список допотопных владетелей Шумерской цивилизации так же состоит из фантастических цифр. Последний додинастический царь Шуруппака по имени Зиусудра сумел удержаться на троне 36 000 лет. Далее идёт уже список 1-й династии Киша, который тоже состоит из сплошных долгожителей. Один из первых царей Кишского списка Нигушур правил 1200 лет. Другие же его сородичи занимали трон по несколько сотен лет.

Тут же вспоминается легендарный Мафусаил, один из праотцов человечества и предок Ноя, проживший 969 лет. Либо в Священных книгах многое взято из шумерских источников, либо же этот возраст чрезмерно завышен. Правда есть и ещё одна теория, более фантастическая. Она гласит о том, что древние люди действительно могли жить долгие столетия и даже тысячелетия. Согласно этой гипотезе, до потопа цивилизация нашей расы состояла из существ, более развитых, чем нынешний человек разумный. Вероятно, эти создания действительно могли жить очень долго. К тому же тогда уровень экологии на Земле был, как минимум, в сотни раз чище, чем сейчас. Но это лишь только предположения, причём созданные мистификаторами и эзотериками, а не профессиональными историками.

В любом случае, эти тайны уже никогда не будут разгаданы, учитывая прошедшее время. Археологи потратили слишком много времени на раскопки в Месопотамии, и пока что никаких доказательств о реальном существовании высокоразвитых культур Шумера не было обнаружено. То же самое стоит сказать и про очень «возрастных» правителей. Официальная наука не признаёт существования инопланетян с Нибиру, якобы бывшими Богами для Шумеров, а также не признаёт возраст царей, указываемый в Ниппурском списке. Учёные склоняются как раз к теории, упомянутой выше, согласно которой возраст древних царей и время их правления вполне реалистичны и свойственны простым смертным.