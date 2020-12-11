11 декабря – день Андреевского флага

Аргументы Недели → История 13+

11 декабря 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Молодой флот России получил свой флаг 11 декабря 1699 года по указу Петра I. Великий государь российский таким образом продемонстрировал свое отношение к святому покровителю нашего отечества.

Символика Андреевского креста уходит корнями в историю раннего христианства. Апостол Андрей (на иврите - Захар) был братом Апостола Петра (на иврите - Симон). Оба брата промышляли ловлей рыбы ловили рыбу в Галилейском море (озеро Кинерет, Израиль), Андрей (Захар) был первым, кого призвал к себе в ученики Христос, поэтому был назван Первозванным.

Апостол Андрей считается святым покровителем России. На первом Всероссийском съезде военного флота 18 ноября 1917 года, моряки приняли решение поднять на всех судах Всероссийского военного флота вместо Андреевского флага красный флаг Интернационала. В первые годы советской власти флаг ВМФ несколько раз видоизменялся, и лишь 27 мая 1935 года, постановлением ЦИК и СНК СССР, был учрежден новый Военно-морской флаг, который представлял собой белое прямоугольное полотнище с голубой полосой, идущей вдоль нижней кромки флага. На белой части полотнища были изображены пятиконечная звезда и скрещенные серп и молот красного цвета.

После распада СССР в качестве основного Военно-морского флага указом Президента России был введен исторический российский Андреевский флаг, всегда занимавший особое место в русской символике, которое представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным - Андреевским, крестом. Он был и остается в сознании россиян гордым символом отечественной славы и доблести русского флота.