В нашем отечестве 9 декабря отмечают День Героев Советского Союза и России

Аргументы Недели → История 13+

9 декабря 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Праздник был установлен в результате внесения президентом России Владимиром Путиным 24 декабря 2007 года изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В этот день кроме Героев чествуют и кавалеров ордена Славы.

Высшая степень отличия в коммунистическом государстве - Герой Советского Союза была учреждена Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Первыми этого ваяния 20 апреля 1934 года были удостоены летчики, участники спасения челюскинцев: Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев. Первыми награжденными женщинами были летчицы, совершившие беспосадочный перелет, Москва‑Дальний Восток в 1938 году: Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова.

В годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза получили более 11 600 человек. Георгий Жуков был награжден четырежды. Три раза удостаивались этого звания маршал Семен Буденный и летчики - Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Уже послевоенный период Генсек ЦК КПСС Леониду Брежнев догнал маршала Победы по числу золотых звезд. Его награждали в 1966-м, 1976-м, 1978-м и в 1981-м. В сего за советский период свыше 13 000 человек были удостоены звания Герой Советского Союза. Последним его обладателем стал в октябре 1991 года 35‑летний капитан третьего ранга Анатолий Солодков.

Звание Герой Российской Федерации было учреждено с принятием соответствующего закона РФ от 20 марта 1992 года. Первая российская золотая звезда была вручена космонавту Сергею Крикалеву. Вторым Героем России стал посмертно генерал-майор авиации Суламбек Асканов. А в 1994 году это звание получили три женщины, участницы Великой отечественной, две из них - посмертно: Вера Волошина, Екатерина Буданова и Лидия Шулайкина. Всего звания Героя Российской Федерации удостоены около 100 участников Великой Отечественной войны.

Орден Славы был учрежден по инициативе Иосифа Сталина 8 ноября 1943 года. Он стал главной наградой для отличившихся в боях солдат и сержантов, имел три степени., выдавался только за личные подвиги. Ордена Славы третьей и второй степеней изготавливался из серебра с позолотой, знак I степени целиком золотой. Первок награждение орденом Славы произошло 13 ноября 1943 года. Тогда третью степень получил сапер Василий Малышев. Первый приказ о вручении второй степени был подписан 10 декабря 1943 года. Награды были вручены рядовым Сергею Баранову и Андрею Власову. Открыли счет кавалеров первой степени орденов Славы сапер‑ефрейтор Митрофан Питеник и старший сержант Константин Шевченко.

С ноября 1943 до лета 1945 года кавалерами III степени ордена стали 980 тыс. человек, II степени - 46 тыс., а I степени - 2 562 человека(это соответствует числу полных кавалеров ордена Славы). В 1967 и 1975 годах были введены дополнительные льготы полным кавалерам, уравнявшие их в правах с Героями Советского Союза.