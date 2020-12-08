Ностальгия по Политбюро: ни за что не отвечает, но со всех спрашивает

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8 декабря 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

В советское время во властной верхушке существовал загадочный орган Политбюро ЦК КПСС, который ни за что не отвечал. Реальное руководство Партией было в аппарате ЦК КПСС, в комплексе зданий на Старой площади, где на дверях кабинетов не пишут должности, только фамилии.



Они непосредственно не руководили ни экономикой - для этого было Правительство, ни Минобороны, МИД, КГБ, пишет в «Российской газете» журналист Леонид Радзиховский. Но они утверждали решения о назначении/снятии всех руководящих чиновников, начиная с директоров важных заводов и НИИ, дипломатов, чекистов, могли вызвать любого из них для отчета.



Политбюро собиралось в Кремле регулярно, по четвергам, с 16.00 до 18-19.00, рассматривая десяток вопросов. Вот там принимали (визировали) принципиальные решения, которые потом исполняли все министерства и ведомства.



Внешнюю проекцию этой Пирамиды Власти два раза в год показывали в виде Восковых Фигур на Мавзолее, мимо которых несли их портреты. Политбюро было "правлением АО «СССР»: собрание Главных Управляющих. Почти во всех государствах есть орган, куда входят некоторые (не все) министры и несколько иных высших чиновников. В США - Совет Национальной Безопасности США, в РФ - Совет Безопасности или Президиум Госсовета.



Но Политбюро, которое всегда стояло выше «Совета обороны», как и любого иного органа или ведомства в СССР, принципиально иная организация. В современной России на фоне трансформации власти такой безответственный, но властный орган как Политбюро ЦК КПСС - весьма привлекательная конструкция для того, чтобы уйти, но остаться.



