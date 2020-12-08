Сводки Совинформбюро за 8 декабря 1944 года

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8 декабря 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 8 декабря на территории Венгрии между озером Балатон и рекой Дунай наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населённых пунктов и среди них крупные населённые пункты Шарашд, Шаркерестур, Калоз, Аба, Шопонья, Чес, Мезосентдьерди, Лепшень, Балатонфенаяр и железно-порожные станции Шарашд, Аба, Шаркерестур, Кишчери, Лепшень.

Одновременно наши войска, наступающие между озером Балатон и рекой Драва, заняли более 30 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Сабаш, Надькор-Пад, Риньясенткираль, Бакхаза, Шомодь Арач.

Накануне, западнее города Иелгава (Митава) батальон пехоты противника, поддержанный артиллерийско-миномётным огнём, атаковал наши позиции. Завязался бой, в результате которого немцы были отброшены. Перед нашими позициями осталось до 200 вражеских трупов. Советские бойцы захватили 3 станковых пулемёта и пленных.

На 1-м Украинском фронте происходила артиллерийская перестрелка. Орудийный расчёт Героя Советского Союза старшины Бережного, обстреливая вражеские позиции, подавил огонь нескольких огневых точек и рассеял взвод немцев. Группа сапёров во главе со старшим сержантом Имченко проделала проход в минном поле и, пробравшись к немецким траншеям, забросала их гранатами. Советские сапёры истребили 12 гитлеровцев и без потерь вернулись в свою часть. Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в Балтийском море два немецких транспорта общим водоизмещением в 19 тысяч тонн.

В Венгрии, у реки Дунай, на сторону Красной Армий перешёл в полном составе 51-й венгерский пехотный полк во главе с командиром полка полковником Батаи. Сдались в плен 29 офицеров и 1.390 солдат. Полк передал своё оружие, снаряжение, обозы и кухни. Пленный полковник Батаи заявил: «Получив приказ занять оборону, я собрал офицеров на совещание. Обменявшись мнениями, мы решили прекратить бессмысленное сопротивление и всем полком сдаться в плен».

Пленный командир 3-го батальона 26-го полка 25-й венгерской пехотной дивизии подполковник Енэ Петелени рассказал: «При попытке выйти из окружения я был взят в плен вместе со штабной группой. Батальон я принял в начале сентября. Он насчитывал тогда около 600 человек. В первых же боях мы понесли тяжёлые потери. Когда солдаты и офицеры узнали, что русские войска заняли крупнейшие венгерские города, все опустили руки. Мы поняли всю безнадёжность нашего положения».

Пленный командир взвода 1-й роты 13-го пограничного батальона 2-й венгерской горнострелковой бригады Имре Бихари рассказал: «Когда мы прибыли на передовую, командир 2-й бригады выступил перед нами с речью. Он сказал: «Вы получили специальное обучение и умеете воевать в горах. Любого, кто побежит, я собственноручно расстреляю...» В боях наш батальон был разгромлен. В нём осталось всего лишь 60 человек. Командование отвело нас в тыл. Батальон получил пополнение из различных разбитых частей. Вскоре нас снова послали на фронт. На фронте мы увидели уже знакомую картину. Части беспорядочно отступали, опасаясь окружения. Мы тоже отходили. Ночью русские нас атаковали. Мы больше не хотели рисковать жизнью ради немцев и всем отделением сдались в плен».