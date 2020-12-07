В этот день в 1769 году указом Екатерины II был учрежден орден Святого Георгия

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7 декабря 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Высшая военная награда Российской империи - орден Святого Георгия Победоносца был учрежден во время русско-турецкой кампании 1768-1774 годов. Императрица Екатерина II, после подписания советующего указа, возложила первый орден первой степени на себя, согласно существовавшей традиции, что придало этой военной награде высочайшее значение. Изначально у ордена было три степени, в дальнейшем ввели четвертую. Предназначался он для награждения высших и средних военных чинов, отличившихся в боевой обстановке, сопряженной с реальной угрозой для их жизни.

В царствование Екатерины Великой и ее сына Павла - Святой Георгий был исключительно офицерской наградой. Первая степень включала «ленту о трех черных и двух оранжевых полосах, носимую через правое плечо; крест большой, золотой, с белою с обеих сторон финифтью, по краям с золотой каймою, в середине креста изображен, на финифти же, герб Московского царства, то есть, в красном поле Святой Георгий, вооруженный серебряными латами, с золотою, сверх оных висящею епанчею, имеющий на главе золотую диадему, сидящий на серебряном коне, на котором седло и сбруя золотые, и поражающий золотым копiем черного змия в подошве щита, на обратной стороне, в середине, в белом поле, вензелевое Святого Георгия имя, крест, носится на ленте; звезду четырехугольную, золотую, посреди которой, в черном обруче, желтое или золотое поле, а на оном изображено вензелевое имя Святого Георгия, в черном обруче золотыми буквами надпись: «за службу и храбрость», звезда сия носится на левой стороне груди». Вторая степень представляла собой: «Большой крест, носится на шее на такой же, но только более узкой ленте, при кресте такая же звезду, носимую на левой стороне груди». Третья степень включала: «такой же крест, как и второй степени, но меньшей величины, который носится на шее на ленте меньшей ширины, нежели лента, на которой носится крест второй степени». Четвертая степень – это «крест такой же, но еще меньшей величины, носится на груди на колодке обернутой такой же лентой, но еще более узкой».

Внук Екатерины II - император Александр I ввел Георгиевскую награду для нижних чинов. По его указу в 1807 появился «серебряный крест», который стал «солдатским Георгием». Позже, в 1856 году и у этого креста привилось 4 степени: 3-я и 4-я - серебряные, 2-я и 1-я – золоченые.

По изначально заложенной традиции офицер мог носить только один орден Св. Георгия. Ранее награжденные, скажем, 4-ой степенью при получении ордена 3-о степени носили на мундире только знаки отличия 3-й степени и так далее. К солдатским Георгиевским крестам это правило не относилось. Они носились сразу все. Набор четырех степеней получил название «Полный Георгиевский бант».

Всего за историю существования ордена Святого Георгия Победоносца первой степени были удостоены 25 человек, в их числе: генералиссимус князь Италийский граф Суворов-Рымникский, генерал-фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский, адмирал граф Орлов-Чесменский, адмирал Ушаков и другие. И лишь четверо стали полными кавалерами: генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский, князь Варшавский и генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский.

Обладателями «Полного Банта» солдатского георгиевского креста стало около 2 тыс. человек. Офицеры не награждались Георгиевским знаком для нижних чином, но, если получили его до производства в офицеры, с честью носили солдатский крест.

Награжденным орденом Св.Георгия и георгиевским крестом, выдавались регулярные денежные выплаты до октября 1917 года. Офицеры получали: за 1-ю степень ордена - 700 руб. ежегодной пенсии; за 2-ю степень ордена - 400 руб. ежегодной пенсии; за 3-ю степень ордена - 200 руб. ежегодной пенсии; за 4-ю степень ордена - 100 руб. ежегодной пенсии.

Нижние чины получали: за 1-ю степень георгиевского креста - 120 рублей ежегодной пенсии; за 2-ю степень георгиевского креста - 96 рублей ежегодной пенсии; за 3-ю степень георгиевского креста - 60 рублей ежегодной пенсии; за 4-ю степень георгиевского креста - 36 рублей ежегодной пенсии. Оплачивалась только одна степень ордена или креста – высшая.

В новой России орден Святого Георгия был восстановлен 8 августа 2000 года. Он является высшей военной наградой РФ и считается правопреемником учрежденного императрицей Екатериной II в 1769 году ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Эта награда предназначена для высшего и старшего офицерского состава за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги и которые награждены государственными наградами Российской Федерации за отличия, проявленные в боевых действиях.

Орденом Святого Георгия IV степени могут быть награждены также и младшие офицеры, проявившие в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу, мужество и храбрость, а также высокое воинское мастерство, обеспечившие победу в бою. Имена награжденных записываются на стенах и колоннах Георгиевского зала в московском Кремле. Солдатского Георгиевского креста в современной России, пока, нет.