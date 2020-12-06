День памяти благоверного великого князя Александра Невского приходится на 6 декабря

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6 декабря 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Русь поминает своего спасителя благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия, каждый год, 6 декабря. В свой век Александр Ярославич именовался Храбрым, а Невским он стал с легкой руки его потомка Иоанна IV в 1547 году от Рождества Христова. Александр Ярославич прославился как великий полководец и мудрый правитель, сумевший уберечь землю русскую от полного разорения и от всех напастей, надвигавшихся на отечество наше с востока и запада. Только благодаря его таланту, самоотверженности и радению за Русь, она сохранилась и в дальнейшем была преувеличена его наследниками. Первым князем московским, с которого началось возрождение новой Руси был его младший сын Даниил, также причисленный к ликам святых.

Александр родился в 1220 году, его отец Ярослав был великим князем Владимирским и Новгородским. Будучи трех лет отроду Александр участвовал в походе своего отца на взбунтовавшийся Новгород Великий, а затем на Колывань. Это было в 1223 году, лето тогда выдалось особо жарким леса горели, птицы от перегрева замертво падали на землю. И в том же году русские князья в союзе с половцами потерпели сокрушительное поражение от монголов в битве на реке Калке.

В десять лет от роду Александр был избран новгородцами князем. В 1237 и 1238 годах Русь пережила две волны Батыева нашествия. А в 1240 году молодой князь новгородский во главе своей дружины и новгородских охотников наголову разбил отряд шведского ярла Биргера. При чем, агрессор был в абсолютном большинстве. У Биргера под рукой кроме шведов были воины других народов: сумь, емь, чудь и мурманы. Александр со своим войском совершил стремительный (по тем меркам) марш от Новгорода к месту высадки неприятеля близ впадения Ижоры в Неву, атаковал противника на рассвете, используя фактор неожиданности в жестокой сече одолел его. Бой длился весь световой день и еще пол ночи, немногие оставшиеся в живых свевы было поднялись на свои лодьи, но и тут были атакованы русичами, лишь считанным кораблям противника удалось уйти восвояси. На следующий год князю пришлось огнем и мечом усмирять самих новгородцев, а заодно чудь и емь. В тот же год он освободил от немецких рыцарей Псков. И уже в 1242-м владимиро-новгородское войско, под руководством князя Александра на голову разгромило армию Ливонского ордена на Чудском озере. В 1245 году дружина Александра одолела в нескольких сражениях литовцев. С 1247 по 1249 годы князь находился в столице Монгольской империи – Каракоруме, где получил ярлык на великое княжение.

По его возвращению из орды состоялась встреча великих князей русских, на которой обсуждалось – с кем иметь союз: с католической Европой или с Монгольской империей. Мнение разделилось, значительная часть князей ратовали за союз с Римом и за войну с монголо-татарами. Александр видел всю пагубность такого решения, его поддержал митрополит Киевский Кирилл. Затем Александра не раз посещали посланники Рима, пытавшиеся склонить его к переходу Руси в католичество, но великий князь был непреклонен. После бунта князя владимирского Андрея, Александру вновь пришлось ехать в Орду в 1251-1252 годы, чтобы убедить Бату Хана не разорять страну. По возвращении, в 1253-1254 годы Александр правил великим княжеством Владимирским. Следующие 1255-1256 годы выдались лихими, умер Бату Хан, князю снова пришлось за ярлыком ехать в орду.

Вернувшись, пришлось воевать с литовцами, чудью и емью. Следующее трехлетие выдалось совсем непростым, Александр к тому времени получил ярлык на великое Киевское княжения и обязан был собирать дань от всех правителей русских и отправлять ее в Орду, ему же вменялось в обязанность наблюдать за спокойствием на всей территории бывшей Киевской Руси.

Ситуация усугублялась тем, что монголы разбили в пух и прах войско Даниила Галицкого и опустошали Польшу. Александру пришлось самому подавить бунт в Новгороде. В 1261 году родился его младший сын Даниил, родоначальник великих князей и правителей московских, последним из которых был царь Федор, сын Ивана Грозного. В 1262 году на Руси произошло избиение баскаков, затем русичи совместно с литовцами разбили немецкое войско и приступом взяли город Депт. Александр понимал, что за баскаков Орда будет мстить, поэтому сам собрался в путь и поехал на поклон к Хану Берке. Набег удалось предотвратить, но за это князь заплатил своей жизнью, считается, что он был отравлен в Орде и сумел на обратном пути доехать лишь до волжского поселения Городец, где окончательно занемог и перед смертью был пострижен в монахи (такова была традиция для великих князей). Александр скончался в вечерний час 14 ноября 1263 года.

Спустя почти три столетия, в царствие его далекого потомка Иоанна IV, Александр был назван Невским, в четь великой победы над шведами в месте впадения Ижоры в Неву. В ту же эпоху на Московском Соборе в 1547 году, аккурат перед временным отречением Ивана Грозного, в бытность митрополита Макария, Александр Ярославич был канонизирован Русской православной церковью. Его поминают 6 декабря и 12 сентября по новому стилю. По указу Петра Великого мощи великого князя и полководца Александра Ярославича Храброго (Невского) 30 августа 1724 года были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра).