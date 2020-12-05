В этот день в 1941 году началось контрнаступление под Москвой

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5 декабря 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

5 декабря отмечается в России, как день воинской славы, приуроченный к началу контрнаступления РККА под Москвой. В действительности на эту дату отмечалось относительное затишье на фронте, немцы окапывались, им велено было перейти к обороне. Силы вермахта фактически остановили продвижение вперед еще 3 декабря. Войска РККА, получив двухдневную передышку, 4 декабря не проявляли активности, но уже 5 декабря на некоторых участках фронта загремела канонада, советская артиллерия открыла огонь по врагу, а советские бомбардировщики провели первые авиационные налеты на позиции, тылы и операционные линии противника.

Как таковое контрнаступление началось 6 декабря. В тот день войска Калининского (командующий генерал-полковник Иван Конев), Западного (командующий генерал армии Георгий Жуков), Брянского (командующий генерал-полковник Яков Черевиченко), правого фланга Юго-Западного (командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко) фронтов атаковали передний край обороны немцев. Чья оборона практически сразу же была взломана и силы вермахта впервые за два с небольшим года Второй мировой войны начали столь масштабный отход на Запад.