В России 3 декабря отмечается день неизвестного солдата

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3 декабря 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Именно в этот день 3 декабря 1966 года прах погибшего в боях в Подмосковье неизвестного солдата, эксгумированный из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, был перенесен в подготовленный для захоронения к кремлевской стене в Александровском саду, где позже возвели мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата». В этот же день отмечалась 25-я годовщина начала контрнаступления войск РККА под Москвой. Гроб с телом погибшего неизвестного воина был привезен к месту погребения на лафете, его сопровождал почетный караул. Торжественное мероприятие прошло при большом стечении народа, в соответствии с воинскими традициями, на нем присутствовали ветераны войны и руководство СССР, и Москвы.

О захороненном под кремлевской стеной солдате известно только то, что он рядовой, погиб в бою в северо-западном секторе обороны Москвы. Он был похоронен в братской могиле в обмундировании, на нем был поясной ремень, это свидетельствовало о том, что солдат не был расстрелян своими, потому что с приговоренных всегда снимали ремни. Никаких документов, указывающих на его личность, место рождения, проживания или призыва, при нем обнаружено не было.

Традиция торжественного захоронения неизвестного солдата в центральной части столицы существует и в других странах. В Париже могила неизвестного солдата, погибшего в Первую мировую войну размещена под Триумфальной аркой в центре пощади Шарля Де Голля. В Лондоне неизвестный воин, павший в той же войне, похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Решение о дате, посвященной Неизвестному солдату в новейшей российской истории было принято в 2014 году. Госдума 24 ноября одобрила принятие соответствующего федерального закона и 5 ноября он был подписан президентом РФ. Ранее в 1997 году, пост №1 был перенесен от мавзолея к мемориалу «Могиле неизвестного солдата».