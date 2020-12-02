Загадочная Династия Двух Нулей. Мистические прародители фараонов Египта, тайна которых до сих пор не ясна

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2 декабря 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Если раньше историки упоминали только одну нулевую династию, то с 1992 года была введена ещё одна, более интересная, хотя и не принятая во всех научных сообществах. Двунулевая династия относится к поколению протофараонов Египта, правивших до «нулевых царей», то есть с середины по конец IV тысячелетия до нашей эры. Династия эта очень древняя и совсем неизученная. Учёные сообщества до сих пор не могут раскрыть эту тайну и поведать нам нужные ответы. Исторических документов, да и вообще каких-либо сведений практически не осталось. Поэтому египтологам в будущем, судя по всему, предстоит немало работы.

Известно, что фараоны на территории Египта могли существовать ещё за 3700 лет до нашей эры. Хотя некоторые учёные говорят, что титула «фараон» тогда ещё не было, и здесь более всего подойдёт другое наименование – «племенной вождь». Из относительных известных (по именам и находкам) правителей Двунулевой династии можно выделить лишь нескольких. Информации об их правлении практически не существует. Всё, что мы имеем – так это только их «имена», упомянутые в найденных гробницах: Орикс, Раковина, Рыба, Слон Пенабу, Бык, Бычья Голова I, Аист, Собака, Бычья Голова II и наконец, Скорпион I, один из древних завоевателей.

Как видно по списку, личные имена этих фараонов не написаны. Есть только названия животных, которыми они себя именовали в стиле древних индейцев. Наверняка настоящие имена у них тоже имелись, но информации об этом абсолютно никакой. Кое-что известно про Скорпиона I, о котором уже составили немало легенд и даже сняли кино. Этот царь был скорее всего лидером Тинитской конфедерации племён с центром в городе Тинис или Абидос. Его гробницу обнаружили в 1988 году в районе Умм-эль-Кааба. Там также обнаружили не только метки из слоновой кости, где содержались сведения о покорённых городах. Более того, археологи нашли больше десятка различных кувшинов. Но всё же точные сведения о правлении и завоеваниях Скорпиона так и не были найдены.

Египтологи выделяют из Двунулевой династии три особых «царства». Хотя лучше всё-таки использовать термин «конфедерации номов». Тинитская конфедерация находилась в районе города Тинис или Чени, также возможно в пределах Абидоса. Небутская располагалась в пределах Небута или Омбоса. Нехенская же находилась в области Иераконполя или Нехена. Нехен был одним из крупных городов Доисторического Египта, и по некоторым данным, его население в 3400 году до нашей эры насчитывало до 10000 человек. Это была столица нома Нехен и главный культурный центр Верхнего Египта. Основной достопримечательностью города считался великий храм Гора. Известно также, что Иераконпольское царство позднее победило Тинитскую и Негадскую конфедерацию и превратилось в серьёзное объединение. Позднее Иераконпольские фараоны из Верхнего Египта сумели объединить все номы и конфедерации в одно большое государство.