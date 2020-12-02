Кутии – разрушители Аккаада

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2 декабря 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Народ Кутиев (гутиев или «кути-им» на акк.) существовал с древнейших времён в районе современного Ирака. Эти племена были известны, благодаря своим вторжениям в Месопотамию. Точный язык кутиев не определён. По одним данным, они могли относиться к индоевропейским прототохарским народностям. Но по другим, это вообще могли быть независимые племена, не относящиеся ни к какой языковой семье. Их язык весьма труден для изучения, и учёные до сих пор бьются над ним. На исторической арене кутии отмечались уже в XXIII веке до нашей эры. Как писали хроники Аккада и шумерских городов, не было ещё более худших и изощрённых завоевателей, чем кутии с гор Загрос.

Горы Загрос

Горы Загрос, по-видимому, являлись основным местом обитания для завоевателей. В XXIII столетии до нашей эры они устроили настоящий поход в земли Месопотамии. Было точно неизвестно, как именно управлялись кутии. По одним источникам, это были варварские племена. Да и аккадские документы гласят о звероподобном облике этих людей. Но есть и данные, согласно которым у кутиев имелось некое подобие государственности. Возможно, их правители могли выбираться с помощью специальных племенных советов. Таким образом, у кутиев могла существовать система выборной монархии, как скажем, в старом Новгороде. Царей или князей выбирали на несколько лет, после чего они либо оставались, либо отдавали своём место более достойному лидеру. Скорее всего, эта теория правдива.

Известно несколько имён кутийских правителей, поставивших на колени половину Месопотамии. Например, был такой Эрридупизир, которому удалось разгромить аккадское войско царя Нарам-Сина, а также завладеть Ниппуром. Есть сведения, что в Ниппуре Эрридупизир официально принял титул правителя. Соответственно, городские власти признали верховенство кутиев. Писцы даже выгравировали несколько надписей в честь побед «славного царя Эрридупизира». Но после смерти правителя, кутиям стало везти намного меньше. Отпрыски ниппурского завоевателя проиграли аккадцам несколько крупных сражений. Царь кутиев Саргалаб, правивший уже позднее Эрридупизира, даже попал в плен к аккадцам. Аккадский правитель Шаркаллишари долгое время не давал кутиям завладеть Месопотамией и сдерживал их атаки. Но после смерти Шаркаллишари, удача снова обернулась в сторону горцев из Загроса.

От кутиев пострадали практически все города Месопотамии, как аккадские, так и шумерские. Шумеры описывали их нашествия весьма метафорично и сравнивали с настоящим концом света. Можно выделить несколько строк из их писаний: «Страна в руках жестоких врагов. Боги увезены в плен. Население отягощено повинностями. Каналы запущены. Тигр не судоходен. Поля не дают урожая». Одним словом, гибель цивилизации. По некоторым данным, кутиям удалось захватить такие крупные города, как Аккад, Акшак, Хурсангкалама, Дер, Ниппур и Ларак. Но всё же Лагаш, Ур и Урук устояли перед их нашествием. Говорилось, что это произошло по вине природе, так как эти города окружались почти непроходимыми болотами. В общей сложности, кутии правили в Месопотамии почти столетие. Всё Двуречье полностью подчинялось им.

Гибель расширившегося царства Кутиев началась уже после разгрома ими Эламского царства. Царь Урука Утунхегаль сумел собрать достаточные силы и нанести поражение захватчикам. Последний правитель кутиев Тириган был отброшен вместе с войском обратно в горы Загрос. Шумерам всё же удалось оттеснить варваров обратно к родным землям. Более кутии уже не захватывали столь обширных территорий. Со временем их угроза постепенно сошла на нет. Они перестали представлять опасность для крупных разрастающихся царств Месопотамии.