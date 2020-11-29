Сводка Совинформбюро за 29 ноября 1944 года

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29 ноября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали Дунай севернее реки Драва, прорвали оборону противника на западном берегу Дуная и, продвинувшись в глубину до 40 километров, расширили прорыв до 150 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта овладели городами и крупными узлами коммуникаций: Печ, Батажек, Мохач. И с боями заняли более 330 других населённых пунктов, в числе которых крупные: Бата, Шомберек, Ланьчок, Дубошевица, Батина, Змаевац, Кнежеви-Виногради, Луг, Дарда, Морадь, Веменд, Хемешхаза, Липтод, Немет-Боль, Херцег Тетеш, Бели Манастир, Ягодняк, Альшо-Нана, Фекед, Алат-Варашд, Катой, Печувард, Вилань, Харшань, Беременд, Болман и железнодорожные станции Морадь, Бата, Палота-Божок, Фекд, Немет-Боль, Вилань, Харшань, Беременд, Ширине, Бели Манастир, Змаевац, Батина, Чеминац, Дарда.

Несмотря на неблагоприятную погоду, наши лётчики наносят удары по ближайшим тылам и переднему краю обороны противника.

Лётчик-истребитель лейтенант Аникеев атаковал немецкий железнодорожный эшелон и несколькими пулемётными очередями вывел из строя паровоз. Подоспевшая вскоре группа наших самолётов завершила разгром немецкого поезда.

Юго-западнее города Пултуск разведывательная группа лейтенанта Вершинина ночью уничтожила фугасом проволочные заграждения противника и ворвалась в его траншеи. Лейтенант Вершинин и сержант Петров гранатами взорвали немецкий блиндаж и уничтожили пулемёт вместе с его расчётом. На шум к месту боя сбежались немцы. В рукопашной схватке советские разведчики уничтожили несколько гитлеровцев, захватили пленного и без потерь вернулись в свою часть.

В Восточной Пруссии происходила артиллерийско-миномётная и ружейно-пулеметная перестрелка с противником. Десять снайперов «Н-ской» части за последние дни истребили 58 гитлеровцев. Красноармеец Левченко убил 10 немцев, младший сержант Ростов - 9 и красноармеец Цвелих - 8.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила в порту Лепая (Либава) два немецких транспорта общим водоизмещением в 9 тысяч тонн. В Ирбенском проливе наши лётчики потопили два сторожевых катера противника.

В Польше наши войска успешно развивают наступление. Многие поляки, насильно мобилизованные в немецкую армию, при первом удобном случае переходят на сторону РККА.