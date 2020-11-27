Осада Мегиддо. Об успешном походе фараона Тутмоса против ханаанеев

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27 ноября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Битва при Мегиддо – одна из первых баталий, которая была достаточно подробно расписана древними хронистами. Случилась она примерно за 1457 лет (или за 1500) до нашей эры, ещё задолго до Троянской войны и противостояния с Хеттами. Египет уже тогда пытался разрастись на все окрестные территории и завоевать все земли вокруг. Фараоны планировали провозгласить огромную империю во имя бога Амона, покровителя «страны Нила». Придворный летописец Тутмоса III Танини достаточно детально расписал всю военную кампанию своего повелителя. Из этих данных, отчётливо видна общая политическая ситуация того периода, как на Ближнем Востоке, так и в северной Африке. После смерти Хатшепсут, Тутмос стал единовластным правителем Египта. Многие цари в Палестине и Сирии признавали его, как владыку всех владык. Но при этом, все они строили попытки отделения и независимости от южного соседа.

Известно, что царь города Кадеш вступил в альянс с другими местными правителями, принадлежащими к народам Ханаана и Сирии. Он также заключил договор с царством Митанни, которое незамедлительно прислало войско на помощь создавшейся антиегипетской коалиции. По сведениям хронистов из Карнака, против Египта выступило более 300 правителей, что само по себе считается преувеличением. Врагов фараона было так много, что казалось бы, они вот-вот сокрушат всю его армию. Но военная мощь Египта в те времена была слишком высока. Профессиональные бойцы, тренированные командирами, могли сражаться в любых условиях. Они все были закалены и тщательно подготовлены. К тому же ужас всем внушала целая армия из египетских колесниц. Тутмос знал, что только решающий бой может снова вернуть Египту былую славу. В случае проигрыша, ханаанцы могли появиться в пределах дельты Нила. Потому Тутмос решил действовать быстро.

21 апреля 1457 (или 1500) года до нашей эры армия Египта прошла через Газу к городу Джехем. Враги ожидали подхода Тутмоса у Мегиддо. Их ордам не было числа. Фараон отдал приказ двигаться кратчайшим путём до Мегиддо – через горы Кармель. Манёвр, на удивление, удался, хотя многие предполагали засады и ловушки со стороны ханаанцев. За считанные дни египтяне дошли до самого города и застали врага врасплох. Местные цари приказали солдатам укрыться в Мегиддо, так как город был укреплён, и, по сути, представлял собой настоящую твердыню. Хананнцы устрашились мощи египтяне и до такой степени испугались, что побросали все свои военные лагеря. Армия Тутмоса, войдя в оставленные укрепления, занялась сбором трофеев. После того, как заветные припасы и золото оказались в руках египтян, фараон решил приступить к осаде Мегиддо. Узнав о карательном походе Египта, к Тутмоса сразу же стали прибывать цари окрестных городов, призывая того пощадить их жизни.

Тутмос соглашался на покорность ханаанских правителей, но при этом продолжал держать Мегиддо в осаде. Город был обнесён со всех сторон египетской осадной стеной. Вокруг Мегиддо были выстроены всевозможные укрепления и форты. Тутмос намеревался заставить врагов сдаться, показав свою незыблемую силу. Всё больше и больше царей стало «приползать к фараону на животах» и вымаливать прощение. Через 7 месяцев оборона Мегиддо пала. Антиегипетская коалиция сдалась на милость победителя. Побеждённые ханаанцы и сирийцы признали верховенство Тутмоса над ними и над всем Ближним Востоком. Тутмос же захватил всех ранее непокорных царей в плен, но не стал их убивать. Он простил их и помиловал, однако решил показать свою власть, отправив их домой верхом на ослах. Таким образом, он чётко заявил, что любое соперничество с «сыном Амона» ведёт к великому позору.

В общей сложности, Тутмос III провёл 17 военных кампаний в Передней Азии. Он не прибегал к геноциду целых народов и не вырезал города. Но при этом предпочитал показывать свою божественную власть и силу каждому, кто сомневался в ней. У хронистов надолго остались воспоминания о Тутмосе, как о самом величайшем из всех завоевателей Египта.