В этот день в 1812 году начались бои близ места переправы французской армии через Березину

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27 ноября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Сражение на Березине не имело монолитного сценария, оно состояло из множества небольших по продолжительности боев. Наполеон как ни торопился отступить за пределы России на подходе к Березине оказался в стратегическом окружении. С востока напирала более чем 100-тысячная армия Кутузова, за Березиной французов ждал корпус Чичагова, с севера подходил корпус Витгенштейна. Против Наполеона и его без малого 40-тысячного войска к Березине сосредотачивалась более чем 160-тысячная русская армия. Бонапарта спасало то обстоятельство, что Кутузов не желал нового генерального сражения, а Витгенштейн и Чичагов не решились без санкции главнокомандующего атаковать неприятеля всеми силами.

Впрочем, сам Кутузов с ядром своего войска на момент начала переправы Наполеона через Березину находился в 90 верстах от места событий и физически участвовать в них не мог. Французов с востока беспокоил только русский авангард в состав которого входил кавалерийский корпус Платова и приданные ему силы. Корпус Витгенштейна застрял у Полоцка, главные силы корпуса Чичагова под натиском войск Удино отошли южнее Борисова.

К тому же, в ходе преследования врага армия Кутузова растянулась более чем на 100 верст и страдала от холода недоедания и нехватки зимнего обмундирования почти так же, как французы. Тылы безбожно отстали и войскам приходилось самим беспокоиться о пропитании и теплой одежде. Солдаты болели многие умирали, число отставших и дезертиров так же было огромным. Не смотря на то, что из Санкт-Петербурга в ставку главнокомандующего пришел план окружения и пленения Наполеона, одобренный лично императором Александром, Кутузов и не думал его исполнять, зная истинное состояние вверенных ему войск и, полагая что противник и так находится в бедственном положении, которое само по себе уничтожит французскую армию без пролития русской крови.

27 ноября, гвардия и некоторые боеспособные части уже перешли на западный берег Березины, по двум ранее наведенным мостам и в спешке строился третий. Надо отдать должное героизму французским понтонеров, которые возводили переправы находясь по горло в ледяной воде. Кавалеристы Великой армии было попытались прейти реку вброд, но пойма Березины была топкой и на преодоление уходили все силы коней, утопавших в грязи по брюхо. Пешим преодолеть пойму вообще не представлялось никакой возможности, все попытки закончились плачевно. Поэтому солдаты уповали только на мосты. К тому же с армией отступало огромное количество лазаретов, с ранеными и больными, войска сопровождали гражданские лица. Пока переходила гвардия толпу к мостам не допускали угрозой применения оружия. Проход линейных частей был сильно затруднён тем, что походный порядок уже не соблюдался и людская масса просто накатывала волнами на шаткие конструкции, готовые в любой момент обрушиться. Некоторые падали в воду и погибали несмотря на то, что река не была глубока. Ситуация осложнялась тем, что Витгенштейн решился атаковать французский заслон и опрокинул его, взяв в плен около 2 тыс. солдат неприятеля. Число убитых и раненых в этом деле не учтено. Авангард Платова уже серьезно давил на французов с востока. Обстановка была катастрофической. Но, события 27 ноября лишь предваряли катастрофу.