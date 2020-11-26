Что значит на современном французском языке слово «Березина»

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26 ноября 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В 1812 году 26 ноября Наполеон начал переправу через реку Березину, ее драматизм французы помнят до сих пор. В их современном языке есть идиоматическое слово - Bérézina (Березина), которое означает крайне тяжелое положение, горе, утрату, разорение, непосильные сложности.

Как-то, вовремя прибывая в Шамони (Высокий Савой, Франция), пришлось обратиться к местному гиду, чтобы он составил мне компанию для восхождения на пик Гран Капуцин. В ответ француз указал на облачность, образовавшуюся над вершиной Монблана (которая напоминала многослойную линзу) и объяснил, что подниматься в горы сейчас нельзя, там скоро будет сильный шторм - Bérézina complète (полная Березина). Чем же так глубоко тронула душу французов эта переправа?

Пока в Санкт-Петербурге свет ожидал окружения и пленения Наполеона, как того желал Александр I, Кутузов не спешил «дергать тигра за усы и предоставить ему возможность самому отгрызть себе лапу». Старый фельдмаршал предоставил возможность французам отступить, не очень беспокоил их во время наведения переправы. Клаузевиц обвинил Кутузова в нерешительности, полагая, что тот упустил возможность полностью уничтожить армию противника у Березины. Знаменитый немецкий военный теоретик в данном случае был неправ. В ходе преследования неприятеля русская армия сама сильно страдала от холода и бесконечных маршей, солдаты болели и умирали большим числом. Тылы не успевали за армией, снабжение осуществлялось плохо. Кутузов понимал, что новое сражение будет очень кровопролитным, и не собирался губить русских солдат ради британских планов войны с Бонапартом. Как бы то ни было, к месту форсирования реки Березины с армией Наполеона сошлись – главные силы русских войск (командующий Михайло Кутузов), корпуса Чичагова и Витгенштейна.

Наполеон приказал начать переправу 26 ноября, понтонеры приступили к наведению переправы. Березина имеет широкое русло и небольшую глубину, часть кавалерии пошла в брод, река не замерзла, вода доходила всадникам до колена, это было приемлемо, но, в поймовой зоне грунт был слишком вязкий для транспортировки артиллерии. Сам Бонапарт в этот день находился с арьергардом и руководил прикрытием переправы. С востока наседали основные силы русских войск, точнее, 26 ноября в основном это были казаки и гусары, которые лихими наскоками лишь тревожили неприятеля. Французский авангард сдерживал действия 26-тысячного корпуса адмирала Чичагова на западном берегу Березины. Против войск Витгенштейна (36 тыс. штыков) Бонапарт бросил 14-тысячный корпус Виктора. Всего Великая армия насчитывала до 40 тыс. боеспособных войск (гвардия насчитывала до 8 тыс.), при 250 артиллерийских орудиях и при войсках было до 40 тыс. так называемых нонкомбатантов (раненые, больные и гражданские).

Накануне авангард французов отбросил корпус Чичагова за Борисов, но его разъезды прорывались к месту проведения переправы и получалось так, что русская легкая регулярная конница и казаки доставляли войскам Наполеона массу неприятностей. 26 ноября французские пионеры успели возвести только два моста. Бонапарт в первую очередь перевел на западный берег Березины гвардию, артиллерию и наиболее боеспособные части. Нонкомбатантов, иностранные воинские формирования и полки, потерявшие боеспособность, оставались на восточном берегу. Тем временем главные силы Кутузова приближались к Березине. Самые драматичные события для Великой французской армии произошли 28 и 29 ноября. По свидетельству очевидцев во время той переплавы войска Наполеона потеряли более 10 тыс. человек умершими. По сути, Березина стала символом гибели Великой французской армии. Но, 26 ноября 1812 года трагедия еще на произошла.



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