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Сводка Совинформбюро за 24 ноября 1944 года

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сводка Совинформбюро за 24 ноября 1944 года
Фото: соцсети

Войска Ленинградского фронта, при поддержке кораблей Краснознамённого Балтийского флота, в результате упорных боёв 24 ноября завершили очищение от противника острова Сарема (Эзель), превращенного немцами в укрепленный район обороны, прикрывавший подступы к Рижскому заливу. Тем самым территория Советской Эстонии была полностью освобождена от немецких захватчиков.

Прибалтийская стратегическая наступательная операция советских войск на территории Прибалтики в ходе Великой Отечественной войны, завершилась 24 ноября 1944 года. Ее целью было освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы. В рамках операции, длящейся 71 день, были проведены четыре фронтовые и межфронтовые операции: Рижская, Таллиннская, Моонзундская и Мемельская.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота наносила удары по кораблям противника у южной оконечности острова Сарема (Эзель), в результате чего потоплены один миноносец противника, один сторожевой корабль и два сторожевых катера; прямыми попаданиями трёх бомб повреждён один тяжёлый крейсер, кроме того повреждены два сторожевых корабля и одна десантная баржа.

Сводка Совинформбюро за 24 ноября 1944 года

В Чехословакии, северо-западнее и западнее города Чоп, наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов: среди них - Убреж, Фекишовце, Ревиште, Блатне Ремети, Тегеня, Мокча Крисов, Шаламунова и железнодорожная станция Черня.

В Венгрии наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, овладели населёнными пунктами Мезе-Зомбор, Ледьеш-Бение, Майош, Пуста Уйвилаг, Симарди, Палошверешмарт, Дьендьешольмош, Баг.

Сводка Совинформбюро за 24 ноября 1944 года

ША

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