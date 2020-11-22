В этот день в 1955 году была испытана первая советская водородная бомба

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22 ноября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Втором центральном государственном научно-исследовательском полигоне близ Семипалатинска 22 ноября 1955 года была испытана первая советская двухступенчатая термоядерная бомба РДС-37. Мощность ее взрыва составила 1,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Боевая часть РДС-37 состояла из: ядра из урана-238 и заряда из стабильного твердого вещества, дейтерида лития-6.

РДС-37 была сброшена с самолета Ту-16 в 9:47 с высоты 12 км. Скорость полета носителя составляла 870 км/ч. Парашютная система успешно сработала, бомба взорвалась на высоте 1 550 метров, самолет к этому времени находился на безопасном расстоянии.

Тепловое воздействие от взрыва на открытые участки тела членами экипажа, особенно в кабине штурмана, ощущалось значительно сильнее, чем в самую жаркую солнечную погоду. К моменту прихода ударной волны управление полетом осуществлялось вручную. Ударная волна догнала самолет через 224 секунды после сбрасывания РДС-37. Через 5-7 минут после взрыва высота радиоактивного облака достигла 13-14 км. Диаметр «гриба» к этому моменту составлял 25-30 километров.

Наблюдатели, находившиеся в 35 километрах от эпицентра, в специальных очках, лежа на поверхности грунта, в момент вспышки ощутили сильный приток тепла, а при подходе ударной волны - двукратный сильный и резкий звук, напоминающий грозовой разряд.

Ударная волна от взрыва РДС-37 сохранила разрушительную силу на расстоянии 40 км от эпицентра. В выжидательном районе, в 36 км от эпицентра взрыва, обвалилось перекрытие землянки, - один солдат погиб, остальные получили ранения. В населенных пунктах, находившихся далеко за пределами полигона, были жертвы. В ауле Малые Акжары обвалился потолок жилого дома, погибла трехлетняя девочка. Осколками стекол и обломками строений были нанесены ранения и ушибы 26 жителям из населенного пункта Майское, совхоза Ворошиловградский, колхозов Сталин-Туы и Семиярское и 16 жителям Семипалатинска. В селе Семиярское, вследствие обвала потолков в специально оборудованных помещениях, одна женщина получила закрытый перелом бедра и две получили ушибы позвоночника. В городе Семипалатинске три человека получили сотрясения мозга. В общей сложности различные повреждения строений отмечались в 59 населенных пунктах. Стекла в домах вылетали в радиусе до 200 километров от эпицентра взрыва.