Нюрнбергский процесс: исход войны

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21 ноября 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

20 ноября 1945 года в 10 часов утра в немецком городке Нюрнберг был открыт международный судебный процесс! Перед лицом человечества предстали главные нацистские военные преступники. Это была финальная точка в исходе войны – военный трибунал.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» выпустило серию статей о Нюрнбергском процессе: интервью латвийских политиков, российских историков, актеров, юристов.

Такой процесс не имел аналогов в истории. Да, военные трибуналы были, но в Нюрнберге – первый и единственный. Сулили тех, кто развязал самую жестокую в истории человечества войну, истреблял города, стариков, детей, угонял девушек и юношей в рабство. Судили тех, кто создал ад на земле.

20 ноября всегда войдет в историю, как день Победы и Справедливости над нацизмом.

Прошло 75 лет. Вспомнили ли Нюрнбергский процесс в Латвии?

Вспомнили… в двух русскоязычных изданиях. Одно из них – балтийское бюро «Аргументы Недели».

Если честно, то мне важно, чтобы этот процесс помнили мои дети, молодые люди… Видели те кадры из документальных фильмов, когда нелюдь в белом халате Йозеф Менгеле издевался над «подопытными», или связывал ноги женщине в процессе родов… Мне важно это! Чтобы помнили и никогда такое не повторилось.

Несколько месяцев назад я отправила официальный запрос в МИД Латвии на тему «военные преступления против человечества». Мне нужна была официальная позиция Латвии. Позиция министерства иностранных дел.

«Преступления против человечества, как известно, не имеют срока давности». Четко, конкретно, ясно.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились за комментариями к политику Андрею Мамыкину: «Я считаю, что такой процесс, как в Нюрнберге был просто необходим. Международный трибунал над военными преступниками стал определенной революцией: он вошел в мировую историю. И если бы не было этого процесса, то могло бы и не быть Международного уголовного суда. Это был показательный процесс для всех тех, кто мог бы даже подумать о подобных преступлениях. Вы знаете, я часто, по своей работе, летаю из Брюсселя в Ригу, и летаю вместе с евродепутатами от Латвии. Слышал, например, от г-жи Вайдере, Калниете, что следует «устроить Нюрнбергский процесс над СССР»: мол, оккупанты, создатели страшнейших лагерей… И я отвечаю на это словами моего деда: «В те годы, у евреев был только один выход – дымоход, а советские заключенные, после лагерей, имели возможность выходить через дверь вагона… в жизнь». А это, согласитесь, разные, совсем разные вещи».

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии актера Юрия Батурина: «Процесс был, конечно, необходим. Он показал миру все зло, которое творили нацисты. Думаю, что тогда русский народ слишком лоялен был к нелюдям. Уверен, что если, не дай Бог, сегодня произойдет что-то подобное (война), то Россия не станет столь лояльна. Политика России – мирное сосуществование со всеми странами! Мирная политика! И никак иначе!»