19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом

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19 ноября 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В военной истории контрнаступление под Сталинградом известно, как операция «Уран», которая продолжалось с 19 ноября 1942 года до 2 февраля 1943 года, и завершилась полным окружением более чем трехсоттысячной группировки немецких войск. В основном это были части и соединения 6-й полевой армии, кроме нее в кольце оказались основные силы 4-й танковой армии и мелкие формирования из других объединений. Всего 22 дивизии и 160 отдельных частей. До сих пор в Европе в ходу идиома «Сталинград», это слово означает полную катастрофу, безнадегу, совершенно нерешаемую проблему.

В этот день, 19 ноября 1942 года после мощной 80-минутной артиллерийской подготовки в наступление были брошены войска Юго-Западного и Донского фронтов. К концу дня соединения ЮЗФ продвинулись на 25–35 км, они взломали оборону 3-й румынской армии на двух участках: юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской. По сути, это объединение было разгромлено за один день боев. Войскам Донского фронта достался противник покрепче. На этом направлении так и не удалось в течение 19 ноября выполнить задачу по прорыву глубоко эшелонированной вражеской линии обороны. Войска ДФ смогли продвинуться вперед только на 3-5 км. В сводке Совинформбюро за 19 ноября 1942 года скромно указывалось: «В течение 19 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда».