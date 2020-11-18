В этот день в 1699 году Петр I издал указ о комплектовании регулярной армии

Аргументы Недели → История 13+

18 ноября 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский царь Петр I, издал 18 ноября 1699 года указ «О приеме на Великую Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Вступившим в армию нижним чинам выдавалось обмундирование, оружие, годовое жалование 11 рублей и паек, кавалеристам предоставлялась лошадь. Дворяне, поступавшие в армию офицерами, заботились о своей экипировке сами.

Позже в 1705 году на Руси была введена рекрутская повинность для всех сословий, кроме духовенства. Военная или статская служба для дворян была обязательна и считалась пожизненной. В ходе первых наборов Петр I сумел довести численность своих войск до 40 тыс. штыков и сабель. После введения рекрутской повинности армия значительно увеличилась и насчитывала более 100 тыс. Стрелецкое восстание в Москве лишь ускорило этот процесс. После его подавления стрелецкие полки были распущены, новый способ комплектования и ведение военного строительства на европейский лад позволило в короткие сроки создать регулярную армию.