В этот ноябрьский день в 1796 году скончалась Екатерина Великая, завершился золотой век отечества нашего

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17 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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О временах этой славной российской императрицы канцлер, светлейший князь Александр Андреевич Безбородко сказывал: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Изречено «не в бровь, а в глаз». Ни до, ни после царствования Екатерины Великой такого могущества, как при ней - Россия не знала.

Так случилось, что волею Всевышнего, немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская стала величайшей из правительниц государства Российского. В Православии она приняла имя Екатерина (Алексеевна) и стала большим патриотом Отечества нашего, чем многие урожденные русские. В войнах с Оттоманской Портой Екатерина Великая присоединила к Российской империи Крым, обширные земли Дикого поля (ныне Донбасс), Причерноморья, Большой Кабарды и Осетии. Она вернула под сень российской короны правобережье Малой Руси, Синюю, Червонную и Белую Русь вплоть до Немана. Грузия, господари молдавские и валашские признали ее покровительство. Флот Российский господствовал в Черном море и на большей части Балтики.

Великая российская монархиня использовала трон королевства польского, как стульчак для своего отхожего места. Перед ней трепетали все европейские монархии и в период французской революции, к ней воззвали о помощи французские аристократы, многие служили при ее дворе. Корона английская обратилась к ней за поддержкой в усмирении мятежных североамериканских колоний. Екатерина отказала тогда Лондону. Но если бы согласилась, сейчас не было бы США на политической карте мира.

Поскольку Букингемский дворец просил направить в новый свет российских корпус во главе с великим Александром Суворовым. У американцев противостоять его военному гению не было никаких шансов. Флот российский во времена Екатерины Второй приобрел невиданное могущество. Федор Ушаков одним своим именем наводил ужас на турецких и английских адмиралов.

Кончина Великой императрицы была тяжела. Ее разбил паралич. Екатерина умирала в страшных мучениях около суток, но, приняла смерть достойно, я бы сказал - мужественно. Ее исключительный административный гений поднял нашу страну на ранее (и позднее) невиданные геополитические высоты.