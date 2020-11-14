В Германии во Всенародный День скорби почтили память советских воинов

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14 ноября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В восточных землях ФРГ 14 ноября сего года на советском мемориальном кладбище в городе Барут (Марк), земля Бранденбург, состоялась памятная церемония возложения венков и цветов, приуроченная к Всенародному Дню скорби. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата Атташе по вопросам обороны при Посольстве России в ФРГ, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ. С немецкой стороны в церемонии принимали участие мэр города Барут (Марк) Петер Илк, военнослужащие бундесвера, представители местных органов власти, политических партий и духовенства.

На торжественном митинге с коротким приветственным словом выступил представитель руководства Народного Союза Германии по уходу за военными могилами г-н Брайтхаупт. Присутствовавшие почтили память советских воинов, павших в борьбе за освобождение Европы от нацизма.