Трагедия «Хрустальной ночи» и цинизм нацистов

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14 ноября 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Фото: соцсети

Девятого ноября 1938 года по распоряжению Адольфа Гитлера был устроен всегерманский еврейский погром, известный как «Хрустальная ночь». Около сотни евреев (по некоторым данным - несколько сотен) было убито непосредственно во время погрома, тысячи погибли от избиений и увечий впоследствии. Десятки тысяч евреев были арестованы и отправлены в тюрьмы и лагеря. Сожжены тысячи синагог и принадлежавших евреям зданий и магазинов.

К министру Герингу, который отвечал за хозяйственную деятельность рейха, были вызваны на совещание ведущие финансисты Германии и представители страховых компаний, чтобы определить ущерб от организованных беспорядков. Они оценили его в 25 млн рейхсмарок. Только разбитые витрины были застрахованы на 6 млн. Эта сумма настолько впечатлила присутствующих, что тогда, видимо, и появилось название «Хрустальная ночь». Оно возникло из-за обилия стекол от разбитых витрин еврейских магазинов и домов.

«Лучше бы вы убили вдвое больше евреев, чем уничтожили столько их имущества», - заявил Геринг организатору погромов Гейдриху.

Страховщикам расплачиваться не пришлось. Гитлер еще накануне распорядился, чтобы все расходы на восстановление и ремонт зданий и предприятий несли сами евреи.

12 ноября - через три дня после организованных властью беспорядков - на евреев Германии был наложен штраф в 1.000.000.000 рейхсмарок для… возмещения ущерба от погрома.

«Я бы не хотел быть евреем в Германии!», - шутил Геринг.

Принятое решение со всей очевидностью демонстрирует суть нацизма. Причем не только в отношении евреев, над которыми намеренно издевались, но и с точки зрения юриспруденции и человеческой логики.