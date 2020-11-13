Высшее рязанское военное училище в этот день отмечает свое 102-летие

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13 ноября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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В этот день 13 ноября 1918 года прошли первые занятия в военном учёном заведении, которое ныне известно как Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Все началось с сокращенных курсов комсостава РККА, затем училище эволюционировало, до 1959 года оно было пехотным, после чего здесь стали обучать офицеров ВДВ. С 1964 года училище именуется как Рязанское высшее воздушно-десантное командное. А сейчас оно является не только самым востребованным, но и легендарным.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года №895-р училище стало самостоятельным и было подчинено командующему Воздушно-десантными войсками. Выпускники Рязанского училища ВДВ идут в войска на первичные офицерские должности в Воздушно-десантных войсках, ВМФ, десантно-штурмовых бригадах окружного подчинения, ФСО и других федеральных органах исполнительной власти. В РВВКДКУ обучают будущих командиров для ВДВ, спецназа, морской пехоты, войск связи. Здесь также учатся иностранцы.

С декабря 2009 года в соответствии с требованиями директивы министра обороны Российской Федерации от 31 ноября 2008 года №Д-112 в училище ведется набор и подготовка курсантов для замещения должностей прапорщиков (сержантов) для Вооружённых сил Российской Федерации в батальонах среднего профессионального. В батальонах проходят обучение по четырем специальностям и 17 специализациям. Срок обучения составляет 2 года 6 месяцев для специальностей связи и 2 года 10 месяцев для остальных специальностей. Первый выпуск батальона СПО состоялся 25 ноября 2012 года. В настоящее время подготовка выпускников училища обеспечивается высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. В училище функционируют три научные школы, преподают 29 докторов наук.

Преподаватели училища имеют богатый служебный и боевой опыт. В составе училища трудятся 159 офицеров-участников боевых действий в Республике Афганистан, Закавказье, контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, принуждения Грузии к миру. Процент укомплектования учеными составляет 61,2%, докторами наук – 11,1%. Подготовка научно-педагогических и научных кадров проводится в форме соискательства ученых степеней кандидата и доктора наук и в рамках целевой адъюнктуры училища по двум специальностям. В РВВДКУ действует совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. С момента образования совета в 2006 году в училище защищено 72 диссертации.