Большевики истребили 90% русских офицеров как угрозу своему строю

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11 ноября 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

100 лет назад, 13–16 ноября 1920 года, состоялся «русский исход» – крымская эвакуация белогвардейцев и сочувствующих. Так завершилась основная фаза Гражданской войны. Что представляла собой война или, точнее, что представляли собой воевавшие стороны, рассказывает «Аргументам недели» Сергей Волков – доктор исторических наук, автор книг «Трагедия русского офицерства», «Белое движение в России» и многих других.



В середине 1919 года, как только з завершилась мировая война, англичане ушли из России, утратив интерес. Британский премьер Дэвид Ллойд Джордж впоследствии объяснял: «Мы не собирались свергать большевистское правительство в Москве. Мы стремились не дать ему возможности, пока ещё продолжалась война с Германией, сокрушить антибольшевистские движения за пределами Москвы, вдохновители которых готовы были бороться с нами против неприятеля». Когда Германия была повержена, стимула помогать белым не стало. Более того, появился стимул не помогать. В случае возрождения прежней России союзникам пришлось бы делиться с ней плодами победы в соответствии с прежними договорённостями. Они не хотели восстановления «единой и неделимой», поэтому дипломатически и организационно поддерживали против белых все сепаратистские правительства в Прибалтике и на Кавказе. Кстати, интервенция Антанты на севере России началась при согласии местной советской власти (союзники опасались, что Германия доберётся до военных запасов в Мурманске и Архангельске, поэтому совершили высадку). Лишь потом, приняв ультиматум Германии, большевики отозвали это согласие.



Укрепляя молодую советскую власть, множество офицеров было уничтожено при возвращении с войны зимой и весной 1918-го в поездах и на железнодорожных станциях, где за ними велась ежедневная «охота». На то же время приходится массовое истребление офицеров в ряде местностей: в Крыму, в Одессе, в Киеве, на Дону… Большевики не пытались скрывать масштабы террора – напротив, распространяли информацию о нём как можно шире, стремясь запугать и привести к покорности потенциальных противников. Из списков расстрелянных, что опубликованы в советском газетном официозе того времени, видно: 90% уничтоженных людей – офицеры. Большевизм видел в этих людях главную угрозу: было понятно, что в массе своей они предпочтут национальную, историческую Россию. Это относилось и к кадровым, и к тем, кто заслужил звание в бою. За время мировой войны в офицеры произвели больше человек, чем за всю историю русской армии до этого, и в основном – до 70% – новопроизведённые были крестьянами. Надо ли объяснять, что крестьянское происхождение не добавляло им симпатий к той власти, которая называла себя рабоче-крестьянской? Ты делом заслужил погоны, а их срывают с тебя распоясавшиеся солдаты…



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