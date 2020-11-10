В этот день американские морпехи отмечают свой праздник

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10 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

10 ноября 1775 года, на основании резолюции Конгресса, была учреждена морская пехота в составе едва зародившегося флота, только что появившихся на политической карте мира Соединенных Штатов Америки. Ныне это самостоятельный вид ВС сил США, именуемый Корпус морской пехоты (КМП). Настоящее боевое крещение КМП принял только 30 лет спустя, во время Первой Берберийской войны.

Корпус морской пехоты США - один из пяти видов вооруженных сил США. К слову, КМП считается наиболее боеспособным в американских армейских кругах. Это единственный вид вооруженных сил, который может задействоваться за пределами страны без необходимости согласования с Конгрессом и единственный из видов вооруженных сил, не имеющий своего собственного министерства. Поясняем, все остальные виды американских ВС имеют свои министерства, или аппараты госсекретарей. А вот КМП находится в прямом подчинении Президенту США (как Верховному главнокомандующему ВС Америки), без промежуточных структур.

Численность личного состава Корпуса морской пехоты примерно составляет 200 тыс. штыков. Эти силы имеют экспедиционную направленность. Вооружение и экипировка Корпуса соответствует концепции его применения. Его основная задача – захват побережья территории противника и создание условий для беспрепятственной высадки экспедиционных сухопутных сил.

Именно военнослужащим КМП доверена охрана дипломатический миссий (посольств) США по всему свету. Все торжественные мероприятия, в которых участвуют президент Америки также по внешнему периметру охраняется силами КМП. Военную охрану (не путать с секретной службой) президента США, также, традиционно, осуществляют морпехи. На всех иностранных военных базах ВС США обязательно присутствуют представители корпуса. У КМП есть свои бронетанковые силы, тяжелая артиллерия и ракетные соединения, а также - авиация. Все десантные корабли (которые порой называют малыми авианосцами) находятся в подчинении командования КМП. Очень часто во главе Минобороны и Комитета начальников штабов США становятся выходцы из КМП. Именно морпехи составляют основу американских войск немедленного реагирования.