Сводка Совинформбюро за 7 ноября 1943 года

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7 ноября 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая развивать наступление, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Фастов, а также заняли более 70 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Владимировка, Млынок, Катюжанка, Абрамовка, Фелициаловка, Бабинцы, Микуличи, Дачи Клавдиево, Дуброва Ленина, Козинцы, Хмельная, Колонщина, Гавронщина, Маковище, Петрушки, Белгородка, Боб-Рица, Княжичи, Жорновка, Кожуховка, Плесецкое, Казенная Мото-Виловка, Рославичи, Гвоздов, Малая и Большая Бугаевка, Малые и Большие Дмитровичи, Безрадичи и железнодорожные станции Ворзель, Немешаево, Клавдиево, Глеваха, Васильков 1-й, Мотовиловка.

На Керченском полуострове наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма, в ходе которых улучшили свои позиции.

В районе западнее и юго-западнее города Невель наши войска продолжали вести бои местного значения, в ходе которых заняли несколько населённых пунктов и среди них Дербиха, Лешни, Прудок, Артёмовка, Дворище, Рюм.

На остальных участках фронта велась разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.