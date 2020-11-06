В этот день в 1943 году войска РККА освободили Киев

Аргументы Недели → История 13+

6 ноября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Колыбель российской государственности город Киев был полностью освобожден от немецких войск 6 ноября 1943 года. При штурме города погибло более 30 тыс. красноармейцев. В Москве в честь этого события дали салют в 24 залпа из 324 орудий. В целом Киевская наступательная операция, которой командовал генерал армии Ватутин, завершилась только 13 ноября.

Оккупация древнего русского города нацистами длилась 778 дней, он был захвачен немцами 19 сентября 1941 года. А 29 сентября 1941 года начались расстрелы евреев в Бабьем Яру. В следующие два дня здесь было умерщвлено более 33 тысяч человек. Всего, за год с небольшим, в этом урочище оккупантами и их пособниками было убито около 200 тысяч человек.

Штурм хорошо укрепленного в инженерном отношении Киева начался в ночь с 4 на 5 ноября. В городе был размещен 7-ой корпус вермахта. Противник создал три линии глубоко эшелонированной обороны с густой сетью ходов сообщений. Передний край был дополнительно защищен инженерными заграждениями и минными полями. Но эту мощную систему обороны в кратчайшие сроки смогла взломать 38-я армия генерал-полковника Кирилла Москаленко, которая начала наступление с Лютежского плацдарма, заранее занятого на правом берегу Днепра. В прорыв в обход Киева была брошена 3-я гвардейская танковая армия. С севера фланг 38-й армии прикрывала 60-я армия генерал-лейтенанта Ивана Черняховского. Город был взят в течение полутора суток. Уже 5 ноября, опасаясь окружения, немцы начали отвод войск на запад. Полностью Киев был освобожден 6 ноября 1943 года.