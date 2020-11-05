Князь Михаил Голицын – соратник Петра I и герой России

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5 ноября 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

Князь Михаил Михайлович Голицын (старший) родился 1(11) ноября 1675 года и, прожив всего 55 лет, трагически погиб 10(21) декабря 1730 года. Но и за это время успел многое сделать для России, будучи соратником Петра 1 и в последующем.

Пётр 1 доверял М. Голицыну даже больше, чем А. Меншикову, которому историки уделяют больше внимания, чем М. Голицыну, честность и таланты которого, перевешивали алчность Алексашки.

Начав военную службу в 12 лет простым барабанщиком в Семёновском полку, он дослужился до генерал – фельдмаршала (1725 г.), одержав до этого немало побед. За разгром шведского отряда в 1708 г. при селе Добром, одним из первых стал кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В Полтавской битве 1709 года командовал гвардией. В 1714 г. участвовал в Гангутском морском сражении, а в августе 1720 г. командовал русским галерным флотом, который нанёс поражение шведской эскадре у острова Гренгам. За эту победу Пётр 1 пожаловал князю шпагу и трость, усыпанные бриллиантами.

В 1723-1725 гг. командовал войсками в Украине. С 1726 г. - сенатор и член Высшего тайного совета, и в 1728 г. становится Президентом Военной коллегии, и только смерть оборвала его дальнейшую деятельность. Будучи членом Тайного совета и Президентом военной коллегии вошёл в состав «затейников», которые попытались ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны, приглашённой на русский трон, в пользу Тайного совета.

Ей были предложены ограничивающие власть условия («кондиции»), по которым она должна была делиться властью с Верховным Тайным советом. Анна их подписала, но почувствовав раскол в среде высшего дворянства, разорвала их в момент коронации, заявив, что будет править самодержавно. Затея «верховников» из Тайного совета не удалась. Все ждали опалы Голицыных. Но они повинились, и Анна Иоанновна оставила их у трона. История развивается по спирали и когда спираль закончится, знает только Господь Бог!

Михаил Голицын продолжил честно служить Государыне, как и предыдущим Суверенам. Погиб трагически, сопровождая Императрицу Анну Иоанновну. Похоронен в Москве в Донском монастыре.

Современники отзывались о М.М. Голицыне как о честном и порядочном человеке. Вот впечатление испанского посла при русском дворе герцога Лирийского: «Фельдмаршал князь Голицын, герой России, был человеком умным и благородным; очень хорошо знал военное искусство, был храбр и любим войсками; смел, отважен и великодушен; иноземцев не любил, но, несмотря на это, отдавал справедливость достойным из них; знатные люди его боялись, а Пётр 1 уважал. Словом, это был истинно великий человек».

Воистину говорят, что нет пророка в своём Отечестве, а между тем богата была героями земля Русская – вот только их забывать не надо!