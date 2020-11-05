Сводка Совинформбюро за 5 ноября 1943 года

Аргументы Недели → История 13+

5 ноября 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 5 ноября в районе между Днепровским лиманом и побережьем Чёрного моря наши войска продолжали наступление и заняли более 30 населённых пунктов, среди которых Чулаковка, Черниговка, Рыбальче, Ивановка, Очаковский, Красная Знаменка, Свободная Украина, Черноморские Колодцы, Облои, Свободный Порт, Прогнои, Покровка, Покровские Хутора, Форштадт.

В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска отбивали контратаки противника и вели бои местного значения.

В районе Киева наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести упорные бои по расширению плацдарма на правом берегу Днепра. В ходе боёв наши войска продвинулись вперёд и овладели сильно укреплёнными опорными пунктами противника Литвиновка, Тарасовщина, Гавриловка, Воронковка, Раковка, Синяк, Мостище, Берковец, Беличи, Святошино, Петропаловская-Борщаговка, Приорка и перерезали шоссе Киев-Житомир.

В районе западнее и юго-западнее Невеля наши войска продолжали вести бои местного значения, в результате которых заняли несколько населённых пунктов. На остальных участках фронта – велась войсковая разведка и беспокоящих артиллерийско-миномётный огонь по позициям противника.