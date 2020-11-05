Сказ о том, как Кутуз в 1260 году разбил Кет-Буга Нойона

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5 ноября 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Битва между монголами и мамелюками произошла в начале сентября 1260 года от Рождества Христова в Изреельской долине близ источника Айн-Джалут (ныне – Израиль недалеко от города Бейт-Шеан). Тумен монголов под командованием Кет-Буга Нойона и приданные ему вспомогательные войска, состоявшие из представителей покоренных народов, встретились в бою на открытом пространстве с войском мамелюков (военное сословие мусульман, в 1250 году захватившее власть в Египте), которыми командовал султан Кутуз (Аль-Малик Аль-Музаффар Сайф Ад-Дин Кутуз).

В это время армия Хулагу Хана (внука Чингиз Хана) находилась в Персии и оттуда он отправил посольство к султану Египта с требованием покориться. Мамелюки убили послов. Что бы наказать вероломных мусульман Хулагу Хан отрядил лишь один монгольский тумен Кет-Буга Нойона, усиленный отрядами армян, грузин, айюбидов и других покоренных народов.

Кстати, в это время Русь уже была покорена монголами, практически вся, кроме земель ижорских, онежских и поморов. Великокняжеский Киевский престол тогда занимал Александр Ярославич Храбрый (ныне он известен как Александр Невский), который вел мудрую внешнюю политику и умело отводил новые набеги степняков на Русь.

Кет-Буга Нойон был христианином и воины из него тумена – тоже. Перед походом против мамелюков он пытался наладить союзнические отношения со своими единоверцами - крестоносцами, но к своему удивлению получил отказ. Последние предпочли принять сторону мусульман мамелюков. Перед битвой с которыми Кет-Буга Нойон успел продвинуться на юг и кочевал где-то между Газой и Иерусалимом. Мамелюки, совершив марш через Синай, лихим наскоком сбили монгольские аванпосты в районе Газы. Далее прошли по берегу Средиземного моря через земли крестоносцев до Акры, отдохнули там и пополнили свои запасы, а затем выдвинулись в начало Изреельской долины, оказавшись у монголов в тылу. Точная численность войска мамелюков не известна, одно можно сказать с определенной долей уверенности – оно значительно превышало монгольский корпус по численности.

Судя по всему, Кет-Буга Нойон, узнав о марше противника, совершил быстрый бросок в восточную часть Изреельской долины и развернул свой тумен с прочими силами перед источником Айн-Джалут фронтом на северо-запад. Мамелюки двигались ему на встречу. Подробностей об этом сражении практически нет, до нас дошли лишь отрывочные противоречивые сведения. Битва началась ранним утром 3 сентября. Сначала военное счастье было на стороне степняков, затем произошел перелом в сражении и монголы, почем-то, ударились в бегство, а мамелюки начали их преследовать и рубить их направо и на лево. Кет-Буга Нойон погиб в бою, его участь разделили более тысячи монгольских воинов и неизвестно число иноплеменных бойцов. Короче, все туманно и призрачно. Но, результат известен.