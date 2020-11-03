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Музей Черномырдина: «уволен в связи со смертью»

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Музей Черномырдина: «уволен в связи со смертью»
Photographer: © Anton Kavashkin

Прошло уже десять лет с момента кончины экс-премьера России Виктора Черномырдина. На его родине в Оренбургской области был организован музей политика. Однако после завершения строительства здания музей оказался закрытым. Причина - в нехватке финансирования.

Культурный объект создавался по распоряжению президента Дмитрия Медведева. Проект реализовывал «Газпром». Но после выполнения работ по договору, финансирование объекта прекратилось. Сейчас музей существует на частные пожертвования. Их хватает только для поддержки неработающего здания. Семья Виктора Степановича передала в музей личные вещи политика: автомобиль, оружие, коллекции. Общее собрание экспонатов составляет 25 тысяч предметов. Вопрос финансирования прорабатывался на уровне президента, однако окончательного решения принято не было. Символический объект не работает даже в дни памяти премьера. Кому удалось посетить музей, отмечают возможность погрузиться в эпоху работы политика.

В музее имеются уникальные экспонаты. К примеру, сюжеты переговоров Черномырдина с Басаевым. Отдельного внимания заслуживает трудовая книжка премьера. Последняя запись в ней гласит: «...уволен в связи со смертью».

ПВ

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