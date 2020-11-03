Победители Монгольской Орды. Индонезийцы в XIII столетии сумели не пустить на свои острова Хубилай-хана

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3 ноября 2020, 01:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Монгольская империя, созданная Чингисханом, завоевала практически полмира. После смерти великого хана всех ханов, его деяния продолжили потомки из создавшейся династии Чингизидов. Весь мир содрогнулся от поступи монгольских всадников. Об угрозе для всех живущих заговорили даже в Западной Европе, не говоря уже про азиатские государства. Монголы лезли практически всюду. Они умудрялись вторгаться во Въетнам, Бирму и Японию, завоевали весь Китай целиком и полностью, а также пытались покорить Индию. Индонезия и её разрозненные царства могли бы стать для Монгольской империи Юань лакомым кусочком. Но всё же доблестные жители островов сумели справиться с великой угрозой и не допустили расширения враждебной державы.

В 1289 году посол Хубилай-хана по имени Мэн Ци прибыл на остров Ява для переговоров с местными правителями. Великий хан желал покорения Индонезийских государств, многие из которых воевали друг с другом и были разобщены. Монгольские делегаты потребовали от царя Сингасары Кертанагары покорности, дани и признания мощи империи Юань. Кертанагара отреагировал агрессивно. Он приказал палачам выжечь всё лицо монгольскому послу. Личность дипломата уже тогда считалась почётной и почти неприкосновенной. Казнь посланца стала для Хубилая оскорблением. Хан сразу же повелел готовить флотилию для покорения Индонезии. Он посчитал, что царство Сингасары будет легко завоёвано. Ведь монгольская армия была достаточно велика, и состояла из разных народов, включая китайцев. Командующими карательной экспедиции были назначены видные вельможи, такие как Шиби, Гао Син и Икэмуси. Шиби получил контроль над всей армией, Гао Син был шефом сухопутных войск, а Икэмуси стал адмиралом флота.

Хан Хубилай

В 1292 году 100 кораблей империи Юань вышли из порта Цюаньчжоу. Для покорения Индонезии было собрано всего 20 000 воинов. Обычно, монгольские ханы с лёгкостью выигрывали сражения, имея даже 10 000 всадников. 20 000 бойцов они посчитали достаточной силой для завоевания островов. Царь Кертанагара попытался организовать сопротивление, но вражда с соседними государствами заметно ослабила его силы. Сингасари было завоёвано Джайякатвангом, бывшим вассалом Кертанагары. Но здесь в игру вошёл Виджайя, зять убитого царя Сингасари. Он знал, что монголы – враги Индонезии, но при этом пошёл с ними на сделку, чтобы покончить с узурпатором. Ему удалось разгромить войска Джайякатванга и завладеть Сингасари. Монголы охотно помогали Виджайе. Однако после разгрома тирана, Виджайя уже не желал видеть чужеземцев в пределах Индонезии. Он быстро восстал против Юань и разбил их основной карательный корпус. Монголы не сумели справиться с индонезийцами и покинули Яву.

Виджайя же, победив своих врагов и изгнав захватчиков за море, стал главой нового крупного государства, получившего названием Маджапахит. Впоследствии, он разгромил всех непокорных феодалов и раджей, и сумел построить целую империю. В историю Индонезии он вошёл, как победитель монголов, величайший полководец и мудрый правитель. Его дальнейшие завоевания в пределах островов, привели к тому, что его царству стали подчиняться не только яванцы, но также и балийцы, мадурцы, малайцы и танджунгпурцы. Иными словами, была предпринята попытка создание крупного едино-индонезийского государства.