Сводка Совинформбюро за 1 ноября 1944 года

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1 ноября 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Карельского фронта, во взаимодействии с соединениями и кораблями Северного Флота, наступая в трудных условиях Заполярья, 1 ноября завершили полное освобождение Печенгской (Петсамской) области от немецких захватчиков.

Наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 129 немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 самолётов противника.

Северо-восточнее и западнее венгерского города Ньиредьхаза наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Журк, Загоны, Тисабездед, Мандок, Тужер, Феньешлитке, Саболчверешмарт, Киш-Варда, Каниар, Лаурахаза и железнодорожные станции Мандок, Феньешлитке, Киш-Варда, Тедель. На Будапештском направлении наши войска между реками Тисса и Дунай овладели крупным узлом коммуникаций городом Кечкемет, городом и узловой железнодорожной станцией Кишкереш, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Уй-Кечке, Лайош-Миже, Керекедьхаза, Шолтвадкерт, Кечель, Харта, Дунапатай, Гедерлак, Усод. За 31 октября между реками Тисса и Дунай наши войска взяли в плен 1500 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, к исходу 31 октября количество пленных немецких и венгерских солдат и офицеров, взятых нашими войсками между реками Тисса и Дунай, возросло до 5518 человек. На аэродроме в районе Ижак наши войска захватили 48 самолётов противника.

На других участках фронта шли бои местного значения.