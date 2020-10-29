В этот день в 1944 году началась Будапештская наступательная операция

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29 октября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Будапештская стратегическая наступательная операция войск РККА стала одной из самых знаковых в ходе Великой Отечественной войны. Она началась 29 октября 1944 года и длилась до 13 февраля 1945 года. В ней принимали участие войска сразу двух фронтов: 2-го Украинского и 3-го Украинского. Ставка ВГК определила целью этой операции взятие Будапешта и принуждение выхода Венгрии из войны.

По сводкам Совинформ бюро 29 октября на территории Чехословакии южнее города Ужгород наши войска в результате упорных боёв овладели городом и крупным железнодорожным узлом Чоп. В Венгрии, западнее города Сату-Маре, наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели населёнными пунктами Ньир-Параснья, Лапош, Ор, Ярми, Канторьяноши, Держ, Дьюлай, Мариа-Поч, Поч-Петри, Коллошемьен и железнодорожной станцией Мариа-Поч. Натиск РККА не оставил немецким и венгерским армиям никакого шанса. На других участках фронта шли бои местного значения.