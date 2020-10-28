Сегодня страна отмечает день армейской авиации

Аргументы Недели → История 13+

28 октября 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Начало становления армейской авиации связывают с созданием первого вертолетного военного формирования 28 октября 1948 года. Была создана 26-я ОУТАЭ (отдельная учебно-тренировочная авиационная эскадрилья), местом ее дислокации стал подмосковный Серпухов. Изначально на вооружении этого подразделения были вертолеты Г-3, построенные на базе «Омеги». Задачи 26-ой ОУТАЭ сводились к разведке, корректировке артиллерийского огня и транспортировке десанта или военных грузов. Два года спустя эскадрилья получила вертолеты Ми-1. А по прошествии еще двух десятилетий вертолетный парк получил легендарные ударно-транспортные Ми-24, этой машине дали прозвище «Крокодил». С ее появлением вертолеты стали использовать для огневой поддержки сухопутных войск в бою, собственно, это и стало началом армейской авиации.

Сейчас невозможно себе представить общевойсковой бой без применения вертолетов. В 1970-х был момент, когда на эти машины хотели пересадить пехоту, а ударные вертолеты должны были выполнять функцию танков. Таким образом рассматривалась возможность отказаться от сухопутной бронетехники: танков и боевых машин пехоты. Но, этого не произошло, а вот поддержка вертолетами сухопутных войск стала незаменимой.

Парк ударных, транспортных и ударно-транспортных вертолетов в Вооруженных силах России в настоящее время состоит из великолепных винтокрылых машин. ОКБ Миля создала такие сверхживучие образцы: ударно-транспортный Ми-8 АМТШ, тяжеловоз Ми-26, ударно-транспортный Ми-35М (модификация Ми-24), ударный Ми-28. ОКБ Камова также создало исключительно эффективные военные геликоптеры: для флота поставляются Ка27 и Ка29, сухопутные войска получили ударные К-50 и Ка-52. Российские винтокрылые машины хорошо зарекомендовали себя в военных действиях в Афганистане и Сирии.

Подготовкой пилотов-вертолетчиков сейчас занимается только одно высшее военное учебное заведение - Сызранский филиал ВУНЦ ВВС ВВА. В настоящее время вертолетный парк Вооруженных сил России насчитывает около 1500 винтокрылых машин.