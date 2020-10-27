Ядерная война могла начаться 27 октября 1962 года

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27 октября 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Субботу 27 октября 1962 года назвали «черной», потому что в этот день мир как никогда был близок к ядерной катастрофе. В этот день советский расчет ПВО сбил американский самолет-разведчик над Кубой. Президент США Кеннеди, сначала пошел на поводу своих генералов и принял решение начать бомбардировку ракетных баз СССР, что могло привести к обмену сторонами ядерными ударами, затем он одумался. Далее, в рамках неофициальных контактов СССР и США удалось договорится об условиях вывоза советских ракетных комплексов из Кубы.

Как всегда, инициатором конфликта был Вашингтон. Сначала американцы разместили свое атомное оружие в Турции (вблизи от советской территории), это стало причиной переброски Москвой ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками на Кубу.

Примерно в то же время министр обороны СССР Маршал Советского Союза Малиновский получил донесение от командующего советскими войсками на Кубе генерала Плиева об усилившейся активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна. Оба сообщения доставили в кабинет Хрущева в Кремль 27 октября.

В тот день на Кубе разбушевался тропический шторм (в Москве было 5 часов вечера). В одно из подразделений ПВО пришло сообщение, что на подлете к Гуантанамо замечен американский самолет-разведчик U-2. Начальник штаба зенитного ракетного дивизиона С-75 капитан Антонец позвонил в штаб Плиеву за инструкциями, но того на месте не оказалось. Заместитель командующего ГСВК по боевой подготовке генерал-майор Леонид Гарбуз приказал капитану ждать появления Плиева. Через несколько минут Антонец вновь позвонил в штаб - никто не взял трубку. Когда U-2 был уже над Кубой, Гарбуз сам прибежал в штаб и, не дождавшись Плиева, отдал приказ уничтожить самолет. По другим сведениям, приказ об уничтожении самолета-разведчика мог быть отдан заместителем Плиева по ПВО генерал-лейтенантом авиации Степаном Гречко или командиром 27-й дивизии ПВО полковником Георгием Воронковым. Пуск был осуществлен в 10:22 по местному времени. Пилот U-2 майор Рудольф Андерсон погиб.

В тот же день другой U-2 капитана Чарльза «Чака» Молтсби, осуществлявший с 04:00 по летнему североамериканскому восточному времени полет к Северному полюсу для планового забора проб воздуха на предмет следов ядерных испытаний, сбился с курса и вторгся в советское воздушное пространство в районе пролива Лонга. Итоги официального расследования причин этого до сих пор не рассекречены, но по словам сослуживцев, сам пилот объяснял это тем, что забыл отключить гирокомпас от магнитного компаса, а северное сияние помешало вовремя обнаружить отклонение от курса по звездам. На его перехват с аэродрома Певек были подняты по тревоге истребители МиГ, но достать летевший на высоте 23 километров разведчик они были не в состоянии. Советский радиообмен был перехвачен американцами и с аэродрома Галина в ожидании массированной атаки советских бомбардировщиков была поднята пара перехватчиков F-102, вооруженных парой ракет AIM-26 Falcon с 0,25-килотонн ядерными боеголовками.

Примерно в это время пилот U-2 смог сориентироваться, развернуться на восток и под присмотром советских МиГов, поднятых уже с Анадырского аэродрома. Около четверти второго по Вашингтону американский разведчик покинул воздушное пространство СССР, причем примерно в это же время у него кончилось топливо.

Лишь после этого штаб Стратегического воздушного командования проинформировал о происшествии министра обороны Макнамару, а тот сделал доклад президенту и Госдепартаменту. Кроме того, он отозвал U-2 4080-го стратегического разведкрыла, взлетевший для очередного взятия проб воздуха, постановил начать расследование инцидента и запретил подобные полеты за пределами США вплоть до его окончания. Еще через несколько часов два самолета фоторазведки ВМС США RF-8A «Крусейдер» были обстреляны советскими зенитными орудиями во время облета Кубы на малой высоте. Один из них был поврежден.

Военные советники Кеннеди пытались убедить президента до наступления понедельника отдать приказ о вторжении на Кубу, «пока еще не поздно». Кеннеди сначала колебался, а затем отверг это предложение и преступил к переговорам с Москвой. Принято считать, что «Черная суббота» 27 октября 1962 года — это день, когда мир был ближе всего к ядерной войне.