26 октября 1941 года в бою погиб Аркадий Гайдар

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26 октября 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Известный детский писатель Аркадий Гайдар (настоящая фамилия – Голиков) с начала Великой Отечественной войны стал военным корреспондентом «Комсомольской правды» и практически все время находился на передовой на различных участках фронта. Осенью 1941 года войсковая часть РККА, в которую был командирован Гайдар, попала в окружение близ села Лепляво Каневского района (Украина). Так он оказался в немецком тылу и влился в ряды партизанского отряда.

В советское время его книгами зачитывались все малыши, это сейчас мало кто из детей знаком с героями его произведений. А раньше всем были известны Мальчиш-Кибальчиш, Тимур, Чук и Гек… Уже работая военкором Гайдар написал немало блистательных очерков о войне и героизме советского народа. 26 октября небольшой отряд во главе с Гайдаром попал в засаду. Известный писатель Аркадий Петрович Голиков был убит первыми же выстрелами немцев, но успел подать сигнал остальным об опасности.