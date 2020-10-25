Сводка Совинформбюро за 25 октября 1944 года

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25 октября 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Карельского фронта с боем пересекли государственную границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья 25 октября овладели важным портом в Баренцевом море - городом Киркенес. И далее, продвигаясь на запад, наши войска заняли более 30 других населённых пунктов и среди них Крофт-Фетербукт, Стурбукт, Яардфьеботн, Ропэльвен, Якобснэс, Эльвенэс, Бьеркхейм, Хебугтен, Санднес, Бьерневанд, Лонгфьордботн, Нигорд, Фосс-Горд, Лангли, Сванвик.

В Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление и, преодолевая сопротивление и контратаки противника, с упорными боями овладели рядом сильно укреплённых опорных пунктов обороны немцев, в числе которых Бальден, Петераи-Чен, Вильпишен, Друскен, Барайшкемен, Лавишкемен, Пабаллен, Гросс Тракенен, Матцуткемен, Айзенхютте, Гросс Тракишкен, Шуйкен, Клайн-Кумметшен.

На территории Чехословакии северо-восточнее и юго-восточнее Мукачево наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника, с боями заняли более 50 населённых пунктов; среди них-Извор, Оленево, Солочин, Паси-Ки (14 километров северо-восточнее Мукачево), Дусина, Довге, Великий Раковец, Рокосов и железнодорожные станции Нэлипино, Довге, Задне.

Войска 2-го Украинского фронта 25 октября штурмом овладели важными опорными пунктами обороны противника и крупными железнодорожными узлами в Северной Трансильвании городами Сату-Маре, Карей, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Батарчи, Халмеу, Турулунг, Агрис, Пелишор, Лазурь, Освареу, Ветиш, Дара, Сэтмэрел, Гиль-Вачи, Кемин, Урзичень, Санислэу и железнодорожные станции Халмеу, Микула, Освареу, Лазурь, Сэтмэрел, Гильвачи, Санислэу. Таким образом, наши войска завершили освобождение Трансильвании от противника.

На других участках фронта шли бои местного значения.