Сводка Совинформбюро за 23 октября 1944 года

Аргументы Недели → История 13+

23 октября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Войска Карельского фронта, продолжая наступление к западу и юго-западу от Петсамо в трудных условиях Заполярья, освободили от немецких захватчиков весь район никелевого производства и с боями заняли населённый пункт Сальмиярви. Наши войска перерезали шоссейную дорогу Рованиеми - Киркенес.

Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате успешных наступательных боёв заняли на территории Клайпедской области более 500 населённых пунктов, в том числе город и крупную железнодорожную станцию Шиббэн, крупные населённые пункты Шайпен-Томс, Паккаморен, Пликкен, Динвеиен, Давиллен, Стари-Шкен, Диттауэн, Прэкульс, Вилкитен, Кукорайтен, Кишкен, Кинтен, Вин-Денбург, Бисмарк, Югнатен, Заусгаллен, Таттамишкен, Шакунеллен, Альт-Карцевишкен, Штонишкен, Рукен, Погеген, Тракенингкен, Ужбит-Шен, Виллкишкен, Веженингкен, Балтупенен, Вишвилл, Аугстогаллен и железнодорожные станции Дойтш-Гроттинген, Митцкен, Прэкульс, Кукорайтен, Югнатен, Мэдевальд, Штонишкен, Повилкен, Гудден, Грежпелкен, Лаугжарген. Наши войска полностью очистили от противника правый берег реки Неман от устья до города Юрбаркас (Юрбург). Таким образом, из всей территории Клайпедской области в руках противника остался только город Клайпеда (Мемель) и несколько населённых пунктов, расположенных вблизи этого города.

Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта заняли мощные опорные пункты обороны противника Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, Вирбалис (Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупенен, Миллюнен, Вальтеркемен, Пиллюпенен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, Гросс Роминтен, Вижайны, Шитткемен, Пшеросыль, Гольдап, Филипув, Сувулки и с боями заняли около 900 других населённых пунктов, из которых более 400 на территории Восточной Пруссии.

На территории Чехословакии юго-восточнее города Мукачево наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли населённые пункты Дубове, Калини, Ганичи, Терново, Вулиховец, Угля, Колодне, Теребля, Кричово, Шан-Дорова, Солдобош, Буштина и железнодорожные станции Нижняя Новоселица, Тячево, Буштина.

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с румынской армией, овладели городом и железнодорожной станцией Вийле-Сетмарулуй, а также заняли более 50 других населённых пунктов, среди которых: Биксад, Бойнешти, Орашул-Ноу, Иожиб, Бабашешти, Мартинешти, Одореу, Амац, Ардед, Акыш, Кэуаш, Сантэу, Портица, Пишкольц и железнодорожные станции Биксад, Орашул-Ноу, Акыш, Сэкэшианы, Ташнад.

На территории Вегрии севернее и северо-западнее города Ньиредьхаза наши войска вышли к южному берегу реки Тиссы, заняв при этом населённые пункты Домбрад, Ибрань, Берцел, Венчелле, Ракмаз, Тисса-Льок.

Западнее Белграда наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, продолжали вести бои по расширению плацдарма на западном берегу реки Сава и овладели крупным населённым пунктом Бежанья и железнодорожной станцией Земунско Поле.

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии и нашими войсками, с боями заняли на территории Югославии город Кочана и крупные населённые пункты Дренак, Старацин, Ветуница, Бели.

На других участках фронта велась войсковая разведка и шли бои местного значения.