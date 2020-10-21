Сводка Совинформбюро за 21 октября 1944 года

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21 октября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 21 октября в Северной Трансильвании наши войска действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли населённые пункты Сэпынца, Япа, Бербешти, Джулешти, Десешти, Блидар, Ильба, Мыриуш, Хоморо-Дул-Де-Жос, Джерауша, Белтиуг, Кэц и железнодорожную станцию Чикэрлеу.

В Венгрии севернее и северо-восточнее города Дебрецен наши войска в результате наступательных боёв заняли более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты и железнодорожные станции Хайдушамшон, Хайду-Хадхаз, Ньирадонь, Ньимихалиди, Балкань, Колло-Шемьен, Надь-Калло. В боях за овладение городом Дебрецен 20 октября наши войска взяли в плен более 1000 немецких и венгерских солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов - 12, орудий разных калибров - 157, паровозов - 13, железнодорожных эшелонов - 23, складов с боеприпасами, вооружением и другим военным имуществом -10.

Севернее и западнее города Сегед наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли на венгерской территории города и крупные железнодорожные станции Чонград, Киштелек, Бачбокод, город и железнодорожный узел Бая, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов; среди них - крупные населённые пункты Сенткут, Шандорфалва, Форрашкут, Гебеляраш, Пустамэр-Деш, Яноштэлек.

На территории Югославии юго-западнее города Суботица наши войска овладели городом и железнодорожной станцией Сивац и крупными населёнными пунктами Телечка, Црвенка. Южнее и юго-восточнее Белграда наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и крупной железнодорожной станцией Крагуевац, городом и железнодорожной станцией Ягодина, а также с боями заняли крупные населённые пункты Бараево, Белановица, Горни Милановац, Прислоница, Врба, Медведжа, Великая Дренова.

На других участках фронта велась войсковая разведка и шли бои местного значения.