Как образовалось Греко-Бактрийское царство

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21 октября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Греко-Бактрийское царство – одно из последних эллинистических государств, представлявших собой осколок империи могучего Александра. Государство образовалось на фоне распада гигантской империи Селевкидов, которая погрязла в междоусобицах и национальных восстаниях. Не все желали покоряться трону Антиохии, и когда он чуть зашатался, в империи некогда могучих Диадохов начался тяжелейший кризис. Всё случилось в середине III века до нашей эры, когда по всему Востоку заговорили о прибывающих ордах парфян, будущих основателей династии Аршакидов.

В 250 году до нашей эры бактрийский наместник Селевкидов по имени Диодот отколол подконтрольную провенцию от империи и объявил себя царём. В этом ему помогла персидская знать, включая преданных военачальников. К тому же Диодоту присягали и сирийские полки, служившие под его знаменем. Однако государство новоиспечённого монарха просуществовало совсем недолго. Учитывая то, что Диодот опирался в основном на местных вельмож, против него ополчились греко-македонские аристократы, потомки тех, кто совершал поход вместе с великим Александром. Кончилось это тем, что согдийский наместник Евтидем (будучи македонцем по роду) сверг Диодота и провозгласил царём себя.

Вскоре селевкидский базилевс Антиох III разгромил парфян и отбросил их от пограничных земель. Бактрия стала для него болезненной занозой. И потому Антиох решил покорить взбунтовавшуюся провинцию. Бактрийцы так и не сумели противостоять тяжёлым селевкидским фалангам. Конница Евтидема была наголову разгромлена. Столица Бактрии в Балхе была взята в осаду многотысячным войском, состоящим из разных народов. Два года длился штурм столицы. Два года Бактрия находилась на грани уничтожения. Но местные всё же держались и отбивали атаки врага. Для Антиоха эта война стала трудной и изнурительной. Он вскоре согласился на переговоры с Евтидемом и пошёл тому на уступки. Евтидем сумел убедить селевкидского монарха в необходимости сохранения независимости Бактрии.

Правитель сообщил Антиоху, что независимость Бактрии просто необходима из-за угроз извне. Дело в том, что неподалёку от тех земель располагались владения всевозможных племён кочевников. Саги и массагеты нередко устраивали опустошительные набеги. Также случались кровопролитные схватки с ордами Юечжи, ещё одного воинственного племени. Евтидем убедил Антиоха в том, что Бактрия должна быть независимой и сдерживать кочевников с востока и севера. Антиох на это согласился, но при этом потребовал от своего противника признания верховной власти Селевкидов. Евтидем неохотно согласился. Вскоре он был вынужден отдать своего сына в мужья для дочери селевкидского монарха, чтобы союз выглядел нерушимым.

Позднее Бактрии удалось покорить многие земли в округе, включая и территории Пенджаба. Местные правители никак не пресекали национальные верования своих подопечных. По землям Бактрии активно распространялся буддизм, и в скором времени это привело к созданию новой религии – греко-буддизма. Греко-бактрийское царство просуществовало вплоть до 125 года до нашей эры и было уничтожено ордами Юечжи. Его прямым наследником стало Индо-греческое государство в Северной Индии, которое пало уже в начале нашей эры.