В этот день отмечается 101 годовщина российских Войск связи

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20 октября 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

20 октября 1919 года решением Реввоенсовета Советской Республики в составе Полевого штаба было сформировано управление связи. В дальнейшем была сформирована Служба связи, а затем появились войска связи.

Сейчас военные связисты стали неотъемлемой компонентой Вооруженных сил России. Сам процесс жизнедеятельности военного ведомства и ведения боевых действий невозможно себе представить без надежных линий и средств коммуникации. Некогда передача информации на расстояние осуществлялась примитивными способами, сейчас эту функцию выполняет высокотехнологичная техника. Для обеспечения связи используют спутниковые группировки, самолеты ДРЛО, ретрансляционные станции и вышки, современное оборудование и антенные системы. Значительно повысились требования к подготовке воинов-связистов, сейчас это высококвалифицированные инженеры и мастера.