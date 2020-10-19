В этот день в 1480 году началось великое стояние на Угре

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19 октября 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Государю московскому спустя столетие после Куликовой битвы суждено было положить конец так называемому монголо-татарскому игу (факт существования которого, в наш век отрицаний всего и вся, ставится под сомнение многими историками). После этих событий правители русские более не ездили в Орду для получения ярлыка на княжение.

Хан Ахмат собрался еще в июне 1480 года в поход со 100-тысячным войском против Москвы, дабы покарать ее за непокорность князя. Владыку Большой Орды должен был поддержать король польский и великий князь литовский Казимир IV. Но, ему не пришлось поучаствовать в этом мероприятии, поскольку к южным пределам Речи Посполитой поступил с ратью крымский хан (в то время Крым был в дружбе с Московией) и начал крушить литовские пределы - жечь села и нивы, жителей уводить в полон.

Напомним, что все эти земли населялись малороссами и белорусами. Такова была эпоха. В те годы только великороссы едва стали осознавать себя как единая нация. Народ малороссийский и белорусы хоть и называли себя русскими, могли с доброй душой участвовать в военных походах против великого княжества Московского, к тому времени практически объединившего под своей короной почти всю Великую Русь. Казимир и рад был бы помочь своему союзнику Ахмату, поскольку и польско-литовской короне Москва была, как кость в горле, но, помимо нашествия крымчан, в самой Речи Посполитой началась смута и межусобица.

Пришлось ордынцам идти против московитов в одиночку. Ахмат во главе немалого войска подошел к правому берегу реки Угры (левый приток Оки), что несла свои чистые воды (в те времена из рек можно было пить без опаски) по земле рязанской (ныне это Калужская область), это были южные русские пределы. На другом берегу Угры ордынцев поджидало войско московское во главе с великим князем Иоаном III, при отце находился и наследник Иоан Младый. А был тогда день 8 октября 6988 года от сотворения мира, или 19 октября 1480 года от рождество Христова по Григорианскому календарю. Началось великое стояние на Угре двух великих ратей – русской и ордынской. Оно не ознаменовалось великими баталиями, но положило конец зависимости Великого княжества Московского от Большой орды. Длилось стояние до 11 ноября, кода хан, осознав его бесполезность начал отвод своих войск в степи Поволжья.