В этот день в 1867 году Аляска официально была передана Соединённым Штатам

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18 октября 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Санкт-Петербург распрощался с Аляской 18 октября 1867 года. В этот день прошла церемония официальной передачи территорий Российской империи в Северной Америке - Соединенным Штатам в обмен на чек на сумму 7,2 млн. долларов. В столице русской колонии Новоархангельске (Ситке) русский гарнизон уступил место американскому, над Ситкой поднят флаг США.

Вместе с территорией Соединенным Штатам передавалось всё недвижимое имущество, все колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемым территориям. Договор был подписан на английском и французском языках. Сразу после передачи Аляски США в Ситку вошли американские войска, которые разграбили Собор Архангела Михаила, частные дома и лавки. Генерал Джефферсон Дэвис приказал всем русским оставить свои дома американцам.